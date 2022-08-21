سبب اعتزال نسيم حميد الملاكمة، يعود سبب اعتزال نسيم حميد للملاكمة إلى الملاكم نسيم حميد المعروف أيضًا بلقبه “الأمير نسيم” الذي يحظى بسمعة طيبة بين الملاكمين ومعروف أيضًا بشخصيته المتغطرسة ومختلف الألقاب البارزة في مسيرته وسوف نحصل على تعرف على المزيد عن نسيم حميد وسيرته الذاتية وسنتحدث أيضًا عن سبب استقالته وأين هو الآن بالإضافة إلى زوجته وأولاده وصافي ثروته الحالية.

من هو نسيم حميد ويكيبيديا

نسيم حميد ملاكم بريطاني متقاعد من أصل يمني. لعب الملاكمة من عام 1992 إلى عام 2002. اشتهر حامد بأسلوبه غير التقليدي في الملاكمة وإدخالات الحلقة الرائعة التي تضمنت دخول الحلبة على سجادة طائرة ومصعد وقلعة، بالإضافة إلى إعادة إنشاء فيديو مايكل جاكسون المثير وارتداء قناع الهالوين، كان معروفًا أيضًا بشقلبه الأمامي على الحبل العلوي في الحلبة وأسلوبه الرياضي والقوي للغاية في الملاكمة الجنوبية.

سيرة نسيم حميد

تقدم السيرة الذاتية للملاكم المتقاعد نسيم حميد المعلومات الموثقة التالية

الاسم الحقيقي نسيم حميد.

الاسم المستعار الأمير نسيم، وزن الريشة.

تاريخ الميلاد 12 فبراير 1974 م

مكان الميلاد شيفيلد، المملكة المتحدة.

الجنسية يحمل الجنسيتين البريطانية واليمنية.

محل الإقامة بريطانيا العظمى.

الدين والمعتقد أسلموا.

اللغة الأم الإنجليزية.

حالة العلاقة متزوج.

عدد الأبناء طفلان، سامي، آدم.

المهنة ملاكم رياضي.

الارتفاع ١٦٤ سم.

الدولة الرياضية بريطانيا العظمى.

سبب استقالة نسيم حميد

اعتزل نسيم حميد الملاكمة قبل عقدين من الزمن، مباشرة بعد فوزه الأخير في مسيرته الاحترافية أمام مانويل كالفو، والذي جاء بعد عام من خسارته المفاجئة أمام ماركو أنطونيو باريرا، ويعتقد أن خسارته أمام ماركو أنطونيو باريرا كانت سبب اعتزاله. لأنها الخسارة الوحيدة التي ألحقها بها نسيم في 37 مباراة ويبقى هذا مجرد تكهنات لأن الملاكم لم يعط سببًا لتقاعده وقراره جاء فجأة دون تخطيط مسبق

من هي زوجة نسيم حميد

تزوج نسيم حميد من صديقته إليشا إلفينستون في عام 1998 في مكان غير معروف في شيفيلد حيث كان إليشا يبلغ من العمر 24 عامًا وبحلول عام 2022 أنجب نسيم حميد ولدين من زوجته سامي حميد وآدم حميد وكل سامي يعلم الآن آدم مهاراته في الملاكمة الشهيرة الملاك. جيم، حيث اعتاد نسيم نفسه ممارسة الرياضة وتعلمها، أظهر آدم بعض المهارات الجيدة ويحاول أن يسير على خطى والده يومًا ما.