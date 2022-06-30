سبب اعتقال لجين عمران الحقيقي

ما السبب الحقيقي لاعتقال جين عمران انتشر خبر القبض على لجين عمران، برنامج تلفزيوني على شبكة إن بي سي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها مصدرًا للأسئلة الأولى فِيْ محركات البحث.

من هِيْ لجين عمران من

تعتبر الصحافِيْة من أهم الصحفِيْات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تبلغ من العمر 45 عامًا، ولدت فِيْ 26 أكتوبر 1977 فِيْ مدينة الجبيل فِيْ منطقة شرق المملكة العربية السَعُودِيْة. تعيش لجين عمران فِيْ الإمارات العربية المتحدة وقد نمت سمعتها منذ أن قدمت برنامج صباح الخير يا عرب. جدير بالذكر أنها شقيقة الفنانة أسيل عمران. أظهرت الأبحاث أن لجين بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 فِيْ الصناعة المصرفِيْة، حتى انتقلت إلى الإعلام للعمل كَمْقدمة برامج فِيْ البحرين.

السيرة الذاتية لجين عمران

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالصحافِيْة جين عمران فِيْ السطور التالية

الاسم الكامل لجين أحمد عمران.

تاريخ الميلاد 26 أكتوبر 1977 م

مكان الميلاد الجبيل – المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر 44 سنة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

الزوجة السابقة الشيخ سلمان آل ثاني.

المهنة مذيع، صحفِيْ.

سنوات النشاط 2004 م – حتى اليوم.

الإقامة الحالية الإمارات العربية المتحدة، دبي.

اللغة الأم العربية.

اللغات عربي، إنجليزي.

السبب الحقيقي لاعتقال لجين عمران

اعتقال الإعلامية جين عمران إشاعة لا أساس لها، حيث تم تداول هذا الخبر على نطاق واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الكثيرين للبحث عن حَقيْقَة الأمر، لكن الأبحاث أظهرت أن وجه الإعلامية جين عمران، موجود حاليا فِيْ جمهُورية مصر العربية، من أجل حضور المراسل الإعلامي لإحدى الأحداث، على الرغم من أنباء تلقيها 700 مليون ريال سعودي واعتقالها نشرته صحيفة عكاظ السَعُودِيْة، لكن هذا غير صحيح، حيث يوجد موقع على شبكة الإنترنت يشير إلى اسم الصحيفة ومما تجدر الإشارة إليه أن الخبر انتشر قبل ست سنوات وتم دحضه.

تصريح كاذب لمدير وحدة إدارة المخاطر بشأن اعتقال لجين

نشرت عدة مواقع إخبارية هذا الخبر، بالإضافة إلى العديد من الأخبار الكاذبة الأخرى عن لجين، مثل

أهم أعمال لجين عمران

قدمت الفنانة لجين عمران العديد من البرامج والعديد من الأعمال الفنية الهامة، من أهمها ما يلي

برنامج صباح الخير عرب.

جدول مواعيد حول الخليج.

برنامج مرحبا.

برنامج مسايا لجين.

برنامج حواء العالمي.

برنامج عادل الحَلْ مع لجين وكان التحدي الأول الذي واجهه على الشاشة الكبيرة وتغلب عليها بنجاح.

برنامج توقف عربي.

سلسلة Bamboo Leg فِيْ عام 2016 كعرض.

وديل فِيْ الكليب يخسر ويشكو من ملابساته.

إنستغرام لجين عمران

الفنانة، لجين عمران، لديها حساب رسمي وموثق على منصة إنستجرام، ومن خلال هذا الحساب يتابعها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم العربي، حيث وصل عدد متابعيها إلى حد 10 ملايين تقريبًا. المتابعين، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة لتتبعهم.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال عن السبب الحقيقي لاعتقال لجين عمران، التقينا من خلاله بالإعلامية لجين عمران، بالإضافة إلى سيرتها الذاتية، وسبب اعتقالها، حيث اتضح أن خبر كان الاعتقال مجرد سمعة لا أساس لها من الصحة.