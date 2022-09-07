سبب اقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي، تم اقالة مدرب نادي تشيلسي في اليوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر عام 2022 بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها من دينامو زغرب بهدف نظيف في بداية مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا، فتم اقاله المدرب توماس توخيل من اداره النادي، وتم اصدار بيان من نادي تشيلسي قيل فيه نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي يود النادي ان يمتن لتوخيل وموظفيه على الجهود التي قاموا بها مع نادي تشيلسي، ونشكره على ما قدمه في النادي وسيتم إيقافه عن التدريب.

اقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي

كان عقد توماس توخيل ينتهي في عام 2024 ولكن بسبب النتائج السلبية التي كانت من الفريق، فقد تم اقاله المدرب الإنجليزي توماس توخيل عن تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي بعد الخسارة من نادي دينامو زغرب في دوري ابطال أوروبا في مرحله المجموعات، حيث كان قد ظهر الفريق بصورة غير مسبوقة في جميع البطولات بداية من الموسم الجديد.

رسميًا اقالة توخيل من تدريب تشيلسي

اعلى نادي تشيلسي عن توقيف المدرب الإنجليزي توماس توخيل مدرب الفريق الأول للنادي وذلك بعد ساعات قليله من الخسارة في دوري مجموعات ابطال اوروبا في كرواتيا امام نادي دينامو زغرب، وكانت بداية ليست بموفقه للمدرب توماس توخيل مع نادي تشيلسي، ويعتبر فريق تشيلسي الإنجليزي فريقًا قويًا ليتلقى خسارة من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

بطولات توماس توخيل مع تشيلسي

النادي العملاق نادي تشيلسي الإنجليزي أصدر بيان رسمي عن اقاله المدرب الأول للفريق توماس توخيل، وكان مدرب الفريق الاول توماس توخيل قد تلقى الخسارة من نادي دينامو توخيل في دوري ابطال اوروبا، وبخصوص اقالة المدرب توماس توخيل فقد وجه الشكر للمدرب الألماني بعد ان اقالته، حيث توج نادي تشيلسي بالعديد من البطولات كبطولة دوري ابطال أوروبا كاس العالم للأندية، وهذا يدل على قوة توماس توخيل في التدريب.

توماس توخيل قد حقق العديد من الألقاب مع نادي تشيلسي ولكن في هذا الموسم لعام 2022 بداية في دوري ابطال أوروبا فقط خسر امام فريق دينامو زغرب بهدف لصفر، وخسر العديد من الخسائر في الدوري الإنجليزي الممتاز ما جعل مشجعي النادي يغضبون لما يحصل في نادي تشيلسي، فتم اقاله توماس توخيل اثر هذه الخسائر.