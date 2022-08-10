سبب الإسهال عند الحامل في الشهر الخامس ، قد تسائلت العديد من النساء الحوامل حول الأسباب التي تؤدي الى حدوث مشكلى الاسهال لديهم أو البعض منهم ، وذلك في فترة الحمل خلال الشهر الخمس ، وهنالك من قد تستمر معهن لفترة طويلة ، وتؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تضر على صحتهن، وصحة الجنين بالسلب ، و يتطلب ذلك الامر بعض العلاجات الطبية المناسبة لحالة المريض ،و مراجعة الطبيب .

سبب الإسهال عند المرأة الحامل في الشهر الخامس

الإسهال مرض خطير يحتاج إلى تدخل طبي مبكر للتخلص منه، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإسهال في الشهر الخامس للحامل، ومن أبرزها ما يلي

التغيرات الهرمونية التغيرات الهرمونية التي تصيب المرأة الحامل في الشهر الخامس تقلل من سرعة الجهاز الهضمي. ثم الإسهال الشديد.

حساسية الطعام إن تناول العديد من الأطعمة التي تسبب الحساسية الغذائية مشكلة خطيرة تزيد من خطر الإصابة باضطراب المعدة ثم الإسهال المزمن.

الالتهابات إصابة الأمعاء ببعض الجراثيم أو البكتيريا الضارة عن طريق تناول طعام ملوث يسبب الإسهال والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

القلق والتوتر شعور المرأة الحامل بالتوتر أو الضغط النفسي يؤدي إلى اضطراب هضمي شديد. ثم الإسهال المزمن.

أسلوب الأكل إن تناول الأطعمة غير الصحية مع تغيير النمط الغذائي مشكلة خطيرة وقد تؤدي إلى الإسهال لأكثر من أربعة أيام متتالية.

اقتراب موعد الولادة تشعر العديد من النساء بالقلق والتوتر مع اقتراب موعد الولادة ؛ هذا يؤدي إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك الإسهال المزمن.

أسباب أخرى للإسهال خلال الشهر الخامس من الحمل

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الإسهال عند الحامل، ومن أبرزها ما يلي

تناول العلاجات الطبية التي تسبب آثارها الجانبية الإسهال المزمن.

متلازمة القولون العصبي.

الإفراط في تناول الحليب ومشتقاته بشكل عام.

القيام بالتمارين دون الرجوع للطبيب المعالج.

الإفراط في تناول الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

إصابة الأمعاء الدقيقة بنمو جرثومي خطير.

الإفراط في تناول مكملات الحمل.

اعراض الحمل الاسهال في الشهر الخامس

الإسهال مرض مزعج يصيب الكثير من النساء الحوامل، ويظهر هذا الإسهال على شكل مجموعة من الأعراض أو ، وكلها واضحة كالآتي

التغوط المائي المفرط.

الشعور بالدوار.

رعشة شديدة في جميع أجزاء الجسم.

نزول قطرات من الدم أثناء حركة الأمعاء.

الإلحاح المستمر على القيء والغثيان.

ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم.

الشعور المستمر بالقلق والتوتر.

أسباب المغص خلال الشهر الخامس من الحمل

يعتبر المغص من الأمراض الخطيرة التي تصيب الكثير من النساء الحوامل وخاصة في الشهر الخامس. ينتج المغص عن الأسباب التالية

تدفق الدم إلى الرحم يزداد تدفق الدم إلى الرحم في شهور الحمل المختلفة. ومن ثم قد يصعب على البعض تحمل المغص الشديد.

تشنجات النشوة الجنسية تشعر العديد من النساء الحوامل بتشنجات شديدة ناتجة عن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض، وخاصة قبل الجماع وبعده.

عسر الهضم يؤدي ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون إلى مزيد من الاسترخاء لجميع عضلات الجهاز الهضمي. ثم ألم شديد فيه.

عدوى المسالك البولية عدوى المسالك البولية (UTI) هي مشكلة شائعة تصيب العديد من النساء الحوامل وتؤدي إلى آلام في البطن مصحوبة بتقلصات شديدة في الحوض.

هل الإسهال يسبب الإجهاض

الجواب نعم، الإسهال مرض خطير قد ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية خطيرة لا يستطيع الجسم تحملها حيث يؤدي ذلك إلى الجفاف. ومن ثم الإجهاض وفقدان الجنين، ولذلك يشدد العديد من الأطباء المتخصصين على ضرورة ة الطبيب المعالج في أسرع وقت ثم علاج الإسهال مبكرًا للحفاظ على صحة الأم والجنين أيضًا.

حالات الإسهال في الشهر الخامس تحتاج إلى تدخل طبي

هناك العديد من النساء الحوامل في الشهر الخامس ويعانين من الإسهال، لكنهن بحاجة إلى التدخل الطبي في أسرع وقت ممكن، وتتضح هذه الحالات على النحو التالي

كثرة التبرز أكثر من ثلاث مرات خلال اليوم.

نزول قطرات من الدم مع الإسهال.

الشعور بألم حاد في البطن.

يتحول لون البراز السائل إلى اللون الأسود.

ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الجسم.

الشعور المستمر بالدوخة والدوار.

عدم القدرة على التركيز.

تحول البول إلى اللون الأصفر.

الشعور المستمر بالعطش.

علاج الإسهال للحامل في الشهر الخامس

هناك العديد من طرق العلاج الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج مشكلة الإسهال التي تصيب الكثير من النساء الحوامل في الشهر الخامس، ومن هذه الطرق العلاجية كالتالي

لا بد من شرب الماء بكميات مناسبة وكافية دون الإفراط في تناوله، حتى لا تعاني من الإسهال، وكذلك يؤكد الأطباء على شرب المشروبات الطبيعية لتجنب الإصابة بالجفاف.

من الضروري تجنب الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والحليب بجميع أنواعه.

لا تأكل الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لأنها تسحب كمية الماء في الأمعاء وبالتالي تسبب الإسهال.

الابتعاد نهائيًا عن الخضار التي تزيد من حدوث الانتفاخ أو الغازات، بما في ذلك القرنبيط والفاصوليا والخوخ وغيرها الكثير.

نصائح لتقليل الإسهال خلال الشهر الخامس من الحمل

هناك مجموعة من النصائح الطبية التي تلتزم بها المرأة الحامل والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالإسهال، وكل هذه النصائح واضحة كالآتي

يجب أن تأكل النشويات المسلوقة، بما في ذلك الأرز المطبوخ.

تناول نصف فص من الثوم على وجه الخصوص، فهو يساعد في قتل العدوى الفيروسية أو البكتيرية التي تؤدي إلى الإسهال.

تناول عصير الرمان أو إضافة مسحوق قشوره إلى الطعام.

الابتعاد نهائيًا عن التوتر والقلق والمشاعر السلبية الأخرى التي تسبب الإسهال.

يجب ة الطبيب المعالج بأسرع ما يمكن، خاصة في حالة عدم زوال الإسهال بعد تلقي العلاج اللازم.

الراحة الكاملة والاسترخاء النفسي لأطول فترة ممكنة.

تجربتي مع الإسهال في الشهر الخامس من الحمل

الإسهال من المشاكل المزعجة التي أثرت سلبًا على العديد من النساء الحوامل في الشهر الخامس. تتضح هذه التجارب في ما يلي

تأكدت امرأة كان برازها مائيًا لأكثر من يومين ؛ ونتيجة لذلك أصيبت بالجفاف. لذلك نصحها الطبيب بتناول بعض المضادات الحيوية واتباع نظام غذائي صحي.

وأفادت أخرى بأنها ما زالت تعاني من آلام شديدة في البطن بسبب تحول لون البراز السائل إلى اللون الأخضر، ونصحها الطبيب بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون وبالفعل تخلصت من الإسهال.

وأكدت أخرى أنها تعاني من إجهاد شديد بسبب البراز السائل الناتج عن الإسهال، ونصحها الطبيب بتناول بعض الأدوية الطبية، وحصلت بالفعل على نتيجة رائعة.

وفي الختام تعرفنا على إحدى المشاكل التي تتعرض لها النساء الحوامل وهو سبب الإسهال عند الحامل في الشهر الخامس، وتعرفنا على مجموعة من النصائح التي يمكن اللجوء إليها للحد من إصابة المرأة الحامل بالمرض بالاسهال .