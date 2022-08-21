سبب التقلبات الجوية في السعودية

وأوضح محلل الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد عادل القزانلي، سبب التقلبات الجوية في المملكة.

فيديو | محلل الأرصاد عادل قزانلي سنلاحظ انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة #الإخبارية pic.twitter.com/hTTY4LXCE9

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

الغيوم الرعدية والعواصف

وقال في مداخلة مع قناة الإخبارية إن المناخ يشهد تشكل السحب الركامية الممطرة والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة مع البرد المصحوب بهبوب رياح، مشيرا إلى أن التقلبات المناخية سببها الانتقال التدريجي من الصيف إلى. الشتاء. وأنه في الفترة القادمة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة حرارة كبيرة خاصة في الليل.

الطقس في الرياض

وتوقع محلل الطقس أن يكون الطقس في الرياض لطيفا خلال ساعات المساء وانخفض عدد ساعات النهار، وهذا مؤشر على بداية الانتقال إلى الشتاء.