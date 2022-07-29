سبب الخلاف بين أكرم حسني وعادل صابر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خبر الخلاف الحاصل بين الفنان اكرم حسني والشاعر عادل صابر، فهذا الخلاف جعل جميل أراد السوشيال ميديا يتساءلون عن سبب الخلاف، ومن خلال مقالنا في موقع العرب نيوز سوف نذكر لكم سبب الخلاف بين أكرم حسني وعادل صابر، تابعونا.

سبب الخلاف بين أكرم حسني وعادل صابر

دار خلاف كبير بين الإعلامي اكرم حسني والفنان عادل صابر والشاعر عادل صابر بعد أن أخذ الموال من عادل صابر والممثل المغني أكرم حسني، مما تسبب في حوار كبير بين الشخصيات في البرنامج كلمة أخيرة والذي كان من تقديم الاعلامية لميس الحديدي، والذي كان يبث على قناة ون لايف، حيث أنه كانت كلمات الموال كالتالي:

صنف الطحين يتعرف ويبان من رده

وإن كان سؤالك قبيح حيبان من رده

كل البلايا لا بد يكون لها أسباب

واللي فتح باب خراب واجب عليه رده

من هو أكرم حسني ويكيبيديا

يعتبر الإعلامي اكرم حسني من احد الإعلاميين والفنانين المشهورين في جمهورية مصر العربية، حيث أنه ولد في العاشر من شهر سبتمبر في العام 1974 ميلادي، والان يبلغ من عمره السابعة والاربعون عاما في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية، وتم اطلاق لقب أبو حفيظة عليه، تزوج من الاعلامية لميس الجوهري، وفي العام2008 كانت الانطلاقة الفنية به، ومن خلالها حقق نجاحا كبيرا، وشهرة عالية، ثم شارك في العديد من الاعمال السينمائية والمسرحية التي نالت على اعجاب العديد من معجبيه ومحبيه.