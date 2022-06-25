سبب الدوالي وعلاجها

أسباب توسع الأوردة

تتعدد أسباب توسع الأوردة، وهي أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال، لأن النساء أكثر تعرضًا للتغيرات الهرمونية، ويمكن أن يكون الحمل سببًا لظهور الدوالي، ومن أكثر الأسباب شيوعًا للدوالي هي

الاستعداد الجيني

نجد أن معظم من يعانون من مشكلة الدوالي لديهم حالات متشابهة في الأسرة.

التغيرات الهرمونية

هذا هو أحد العوامل التي يمكن أن تعزز ظهور الدوالي.

مثل الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة.

حيث أنه يعمل على إضعاف الشعيرات الدموية، كما أن الوزن المكتسب نتيجة الحمل يمكن أن يكون سبباً في ظهور الدوالي.

مما يؤدي إلى زيادة الحمل على الساقين مما يعزز ظهور الدوالي.

علاج الدوالي

يمكن علاج الدوالي من خلال