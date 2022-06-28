سبب الغاء حكَمْ اعدام فداء كيوان فِيْ الامارات

سبب إلغاء عقوبة الإعدام بحق فداء كيوان فِيْ الإمارات بعد أن عاشت الأخيرة فِيْ جو من الرعب، وذلك لخوفها الدائم من تطبيق العقوبة الجائرة المفروضة عليها فِيْ هذا البلد، والذنب الرئيسي هُو ذنبها من منحها الثقة للغرباء وتعاملها العفوي مع الغرباء، سيقدم لك تفاصيل التاريخ الكامل لـ Kiwan ويخبرك بالتهمة الموجهة ضدها والسبب الحقيقي لتراجع عقوبة الإعدام.

فدا كيوان –

فدا كيوان مصورة فلسطينية من حيفا، فلسطين. يبلغ من العمر 43 عامًا. ولد فِيْ حيفا عام 1979 م. هِيْ أخت لستة إخوة آخرين. نشأت فِيْ قرية مجد الكروم ولديها أيضًا استوديو تصوير خاص بها فِيْ حيفا، وهِيْ مهُووسة جدًا بالسفر وقد زارت العديد من الدول الأجنبية، بما فِيْ ذلك السويد والمملكة وغيرها.

سيرة فدى كيوان كيوان

فدا كيوان شابة فلسطينية طموحة لديها شغف كبير بالحياة وحب الآخرين. عندما نتحدث عن سبب إلغاء عقوبة الإعدام على فداء كيوان، يمكن تحديد بيانات سيرتها الذاتية وفقًا لما يلي

الاسم والصلة فداء كيوان – باللغة الإنجليزية “فداء كيوان”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت فداء عام 1979 م.

مكان الميلاد مجد الكروم – فلسطين.

مكان الاقامة حيفا – فلسطين.

العمر 43 سنة.

الجنسية فلسطيني – إسرائيلي.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهل الأكاديمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة فلسطينية.

لغات أخرى تتحدث الفداء الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

المهنة مصور.

سبب إلغاء عقوبة الإعدام على فداء كيوان فِيْ الإمارات

تم إلغاء حكَمْ الإعدام الصادر على الفلسطينية فداء كيوان بقرار من محكَمْة الاستئناف الاتحادية بأبو ظبي بعد استئناف قدم اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 م، وصدر حكَمْ نهائي فِيْ القضية. من عام مضى. وكانت فداء قد ناشدت ابن زايد التدخل الفوري فِيْ قضيتها التي أشارت إليها مرارًا وتكرارًا على أنها ملفقة، وهُو ما أكدته عائلتها، وقالت أيضًا إنها متأكدة تمامًا من عدالة القضاء فِيْ الإمارات، رغم الخوف الشديد من ذلك. تنفِيْذ القرار.

قِصَّة فداء كيوان

بدأت قِصَّة فداء كيوان عندما قدمت إلى الإمارات العربية المتحدة بعد حصولها على وظيفة مصورة. فِيْ مارس 2022، تلقى عرض عمل فِيْ أبو ظبي من عيراتي فلسطيني. فور وصولها حصلت على شقة باسمها حسب عقد العمل. الشقة التي نهبتها شرطة دبي، كانت الشقة بعد أسبوع كامل من أخذها، وخلال المداهمة تمت مصادرة كَمْية من المخدرات، والتي ثم فِيْ محاكَمْتها الأولية، حُكَمْ عليها بالإعدام. استأنفت المحامية تامي أولمان، على الفور، وأكدت أنها ستقاتل لإلغاء الحكَمْ. القرار والدعوى الملفقة.

تصريحات فداء كيوان حول قضية المخدرات

نفت فداء كيوان أنها كانت على علم بالمخدرات وأكدت أن رجل أعمال فلسطيني يدعى ياسين نجار أحضرها إلى الإمارات العربية المتحدة، والتقت به لأول مرة فِيْ رام الله، ولكن تبين لاحقًا أنه أحد المتجرين. العلاقة معه والعلاقة بينهما. مشروع كان النية فِيْه العمل معًا لإنشاء منصة على الإنترنت وفِيْ سياق ذي صلة، أكد أن معاملتها كانت جيدة فِيْ السجن، على عكس ما يُشاع، كان خطأ شخصيًا أن جعلها تثق بالآخرين بشكل أعمى.

وهكذا وفِيْ ضوء معرفتنا بالتفاصيل الكاملة لقضية فداء النجار، نختتم مقالنا المتنوع بعنوان سبب استرجاع دعامة موت فداء كيوان فِيْ الإمارات، حيث تعرفنا على شخصية فداء من خلال فقراته المختلفة. ومن أهم أقوالها التي اعترفت فِيْها بخطئها الشخصي القتل الأعمى للأشخاص الخطأ.