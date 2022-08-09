سبب القبض على ترامب في فلوريدا ، قد تسائل العديد من الأفراد حول العالم نتيجة التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول اعتقال الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية ترامن ، مما أفادت ذلك مصادر إخبارية مختلفة ، وذلك الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، ودعت إلى تحديد تفاصيل سبب اعتقاله كونه يعتبر من الشخصيات ذات الأهمية الكبيرة ، تابعوا معنا .

من هو دونالد ترامب – ويكيبيديا

دونالد جون ترامب هو الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد كبار الشخصيات السياسية في البلاد. خلال حياته المهنية، عمل الرئيس السابق على إنشاء وإدارة مجموعة من المشاريع المختلفة، بما في ذلك المنتجعات الترفيهية المتميزة، وأكمل مسيرته التعليمية بدرجة بكالوريوس العلوم.

سيرة دونالد ترامب

فيما يلي قائمة بأهم المعلومات المتعلقة بالرئيس الأمريكي الأسبق على النحو التالي

الاسم العربي دونالد ترامب.

الاسم الانكليزي دونالد جون ترامب.

الاقامة نيويورك – كوينز – فلوريدا الان.

مكان الميلاد 14 يونيو 1946 م.

العمر 76 سنة.

مكان الميلاد مستشفى جامايكا.

الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية.

لون الشعر شعر أشقر.

الطول 1.90 متر – 74 بوصة.

الوزن 243 رطلاً – 110 كجم.

الاستخدام اليدوي يمني.

النصرانية.

مشكلة صحية كوفيد -19.

الزوجة إيفانا ترامب – مارلا مابلز – ميلانيا ترامب.

عدد الاطفال 5 اطفال.

الأولاد دونالد – إيفانكا – إيريك – تيفاني – بارون.

ألما ماتر جامعة فوردهام – كلية وارتون للأعمال، تخصص الاقتصاد – أكاديمية نيويورك العسكرية – جامعة بنسلفانيا.

المهنة رجل أعمال – سياسي – منتج أفلام – كاتب – ممثل – رئيس سابق – وغيرهم.

الحزب جمهوري.

اللغة الأم الإنجليزية.

مجال العمل عقارات – حكومية – سياسية.

أعمال بارزة فن التصفيق – أمريكا العرجاء – المبتدئ.

عضو في قائمة فوربس للمليارديرات.

الثروة 2.5 مليار دولار امريكى.

الرياضة الجولف.

الجوائز جائزة Ig Nobel – شخصية العام – جائزة Dubelbeck.

سبب اعتقال ترامب

لم يُقبض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فعليًا حتى الآن، لكن ما حدث هو أن منزله تعرض لمداهمة مجموعة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لمذكرة تفتيش تنص على ذلك، الأمر الذي أغضب دونالد وأصدر بيانًا يعبِّر عن سوء هذا الأمر، على حد قوله. تحدث في أحد أقواله أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اقتحموا خزنته أثناء وجوده في ولاية نيويورك، مما يعني أنه لم يكن في الوقت الحالي الذي اقتحم فيه المنزل.

تفاصيل اعتقال ترامب في فلوريدا

وبحسب البيان الصادر عن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، فإنه لم يتم اعتقاله بالفعل، وأن ما حدث كان مداهمة لمنزله، منتجع مارالاجو في بالم بيتش بفلوريدا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي.، والسبب في ذلك هو أن التحقيق كان في المنزل عن وثائق رئاسية أو سرية متبقية مع دونالد، إذ تعتقد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه الأوراق قد تم نقلها من البيت الأبيض، وأوضح الرئيس السابق أن البحث في فلوريدا جرى أثناء وجوده. كان في برج ترامب في نيويورك.

بيان ترامب بشأن تفتيش منزله في فلوريدا

بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وحصاره في فلوريدا جاء بيان كالتالي

وتابع قائلًا

وفي الختام تحدثنا لكم عبر السابقة حول التعرف على سبب القبض على ترامب في فلوريدا ، وهو يعد الرئيس الأمريكي السابق لأمريكيا وأحد اكبر الشخصيات المهمة في البلاد حول العالم ، كما علمنا بكل تفاصيل اعتقال ترامب في فلوريدا .