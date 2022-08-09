سبب القبض على ريم الرياحي ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التعرف على ريم الرياحي سبب القبض عليها ، وهي ممثلة تونسية لكنها تحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية ، رسمت مسيرتها الفنية في سن مبكرة ، علي الباب كمذيعة روضة استطاعت من خلالها إبراز موهبتها مما دفع بها الى المشاركة بالعديد من الأعمال التمثيلية ، وشغلت اهتمام الكثيرين ونسبت القضية إليها ، تابعوا معنا .

من هي ريم الرياحي – ويكيبيديا

ريم الرياحي ممثلة تونسية من أصل وجنسية. ولدت في تونس في السابع عشر من فبراير 1977. بدأت مشوارها الفني في سن الثامنة عشرة عندما شاركت في برامج فوازير، ثم قدمها المخرج الشهير صلاح الدين السيد في مسلسل “الخطاب على الباب”. الجزء الثاني. في عام 1997، تبعت أعمالها الفنية، وقد يعتبر مسلسلها ناعورة الآية أفضل عمل قدمته في مسيرتها الفنية. كما يعتبر من المسلسلات العربية الحائزة على أفضل الجوائز.

سيرة ريم الرياحي

في سياق الحديث عن الفنانة التونسية ريم الرياحي نقدم لكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل ريم الرياحي.

مكان الميلاد تونس.

تاريخ الميلاد ولدت في 17 فبراير 1977 م.

العمر عمرها 45 سنة.

الإقامة في فرنسا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج مدح العيد.

الأطفال غير معروف.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة الفرنسية والتونسية.

التعليم غير معروف.

المهنة ممثلة.

سنوات النشاط منذ 1997 حتى الآن.

سبب اعتقال ريم الرياحي

أسباب توقيف الفنانة التونسية ريم الرياحي، هو أن السلطات التونسية ضبطتها مع عشيقها في منزل زوجها. قامت مؤخرًا بخيانة زوجها، ونصب لها زوجها كمينًا، ثم اتصل بالشرطة للقبض عليها وكشفها. ورغم عدم تأكيد الخبر إلا أن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها تؤكد اعتقال الفنانة ريم الرياحي بتهمة الزنا.

من هو زوج ريم الرياحي

زوج الممثلة ريم الرياحي هو المخرج التونسي مديح العيد. في سن الثامنة والأربعين أخرج العديد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل ناعورة الهواء.

كم عمر ريم الرياحي

ريم الرياحي تبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا، حيث ولدت عام 1977 م. الجدير بالذكر أن ريم الرياحي تنحدر من عائلة تونسية، لكنها تقيم في فرنسا، وربما تعتبر من أبرز الوجوه الفنية في تونس، حيث عملت على تقديم أفضل المسلسلات التونسية مثل مسلسل قمرة سيدي محروس. ومسلسل “نجوم الليل” ومسلسل “الأكابر”.

إنستغرام ريم الرياحي

تتفاعل ريم الرياحي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك حسابات على منصات مختلفة، حتى تكون قريبة من جمهورها. الحساب الشخصي له ملايين المتابعين، وللدخول إلى الحساب الرسمي للممثلة التونسية ريم الرياحي، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول سبب القبض على ريم الرياحي ، ومن المعروف أن ريم الرياحي من أبرز الفنانات التونسيات ، والتي رسمت طريقها في ذلك المجال في عمر صغير من حياتها ، كما تعرفنا على من هو زوجها ، و رابط لحسابها على Instagram.