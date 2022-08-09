سبب القبض على شوق الهادي ، قد تسائل العديد من الأفراد حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول شوق الهادي وهل تم القبض عليها وما السبب وراء ذلك ، وهي لطالما حظيت شوق بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي ، لما تتمتع به من مهارات عالية في التمثيل ، ولديها قاعدة كبيرة من الجماهير والمتابعين في الخليج العربي ، وما أدى بها الى ذلك جمالها الجذاب ، تابعوا معنا .

من هو شوق الهادي – ويكيبيديا

شوق الهادي معروفة كفنانة وممثلة كويتية، لكنها لا تحمل الجنسية الكويتية رسميًا، لأنها تعتبر من البدون “بادية الكويت” وهم مقيمون بشكل غير قانوني في دولة الكويت. شوق سعد فرحان هادي من مواليد الكويت في 3 ديسمبر 1996 م، وهي تبلغ من العمر 26 عامًا، بعد حصولها على الثانوية العامة، بدأت مشوارها الفني مع شقيقتها فرح الهادي خلال العام 2007 م، وقدمت العديد أعمال ومسرحيات تلفزيونية، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم واحد عام 2014.

سيرة شوق الهادي

وتمثلت سيرة الفنانة شوق الهادي بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل شوق سعد فرحان هادي

تاريخ الميلاد 3 ديسمبر 1996 م.

العمر الحالي عمرها 26 سنة.

مكان الميلاد دولة الكويت العربية.

الجنسية مصنفة بغير الكويت.

جواز السفر يحمل جواز سفر أوروبيًا.

التحصيل العلمي ثانوية من دولة الكويت.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

الطول 1.64 م (5 قدم 4.5 بوصة).

المهنة ممثلة تليفزيونية ومسرحية.

سنوات النشاط منذ عام 2007 – حتى الآن.

معرف الممثلة يمكنك إدخال معرف الممثلة “”.

سبب اعتقال شوق الهادي

لا توجد معلومات رسمية حول اعتقال الفنانة شوق الهادي. أعلنت السلطات الكويتية، صباح الأحد 7 أغسطس / آب 2022، توقيف ممثلة كويتية لدى دخولها مطار الكويت أثناء عودتها إليه من دولة أجنبية، بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية وكحول. وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن سبب القبض على الفنانة الكويتية المجهولة حتى الآن يرجع إلى جنحة سابقة تم تسجيلها ضدها منذ أكثر من عام، كما قال المصدر إن الممثلة هي من فئة البدون، وهو ما دفع العديد من المواقع. وصفحات للتكهن بأن شوق الهادي مقصود.

من هو زوج شوق الهادي

تزوجت الفنانة الكويتية من الشاب الكويتي “بدر الماس”، حيث تزوجته خلال عام 2015، واستمر زواجهما حتى عام 2017، عندما أعلنت انفصالها عنه بسبب ادعائها أنه كان يسيء معاملتها، وهذا الزواج لم يسفر عن إنجاب أطفال، والجدير بالذكر أنه خلال الخامس من نوفمبر 2022 تعرضت زوجة شوق الهادي السابقة لحادث مروري في الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى وفاته، وجميع المعلومات تشير أنها لا تزال غير متزوجة حتى الآن.

شوق هادي انستغرام

الفنانة شوق الهادي لديها حساب رسمي وموثق على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث تشارك عبر حسابها جميع أخبارها الاحترافية كممثلة. تابعوها أيضًا من خلال حسابها الوحيد والموثق على منصة Instagram مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا على المعلومات التي تتعلق بالفنانة الكويتية والتي حظيت باهتمام الكثير من المتابعين والمعجبين من القاعدة الجماهرية الخاصة بها ، وجاء ذلك نتيجة انتشار خبر مفاده القبض عليها ، وتحدثنا حول سبب القبض على شوق الهادي .