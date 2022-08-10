سبب القبض على فاطمة الصافي ، لقد اثارت ضجت اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعرف على الحقيقة ما سبب القبض على فاطمة الصفي ، وأصبح سؤال المرحلة الحالية فاطمة الصفي حديث الشارع الفني في دولة الكويت ، وجاء ذلك بعد انتشار خبرها سواء في الأوساط الفنية أو الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية ، كونها من من أوائل نجوم في الخليج العربي ، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن القبض عليها في أحد مطارات العاصمة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هي فاطمة الصافي – ويكيبيديا

فاطمة الصافي فنانة ومخرجة كويتية. تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا. ولدت في الكويت في السابع عشر من نوفمبر 1981 م. حصلت فاطمة على درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية. الفنانة من خلال ما صورته من مقاطع فيديو من الأغاني، وشاركت كممثلة في عملها الفني الأول عام 2007 م، ومن أشهر أعمالها الفنية مسلسل Silver Her Heart is White.

سيرة فاطمة الصافي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة فاطمة الصافي في النقاط التالية

الاسم الحقيقي فاطمة الصافي.

الاسم بالانجليزية “فاطمة الصافي”.

الوالدان محمد الصافي.

تاريخ الميلاد 17 نوفمبر 1981 م.

مكان الميلاد عاصمة دولة الكويت.

العمر 40 سنة.

الجنسية كويتي.

الجنسية دولة الكويت.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الإخراج والتمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية – دولة الكويت.

اللغة الأم العربية – اللهجة الكويتية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة مخرجة وممثلة.

السيرة المهنية بدأت فاطمة الصافي حياتها المهنية عام 2005 – حتى يومنا هذا.

سبب اعتقال فاطمة الصافي

ولم يتم حتى الآن تأكيد نبأ القبض على الفنانة فاطمة الصافي رسميًا، ولم يتم نفي الخبر أيضًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سبب الاعتقال لم يتم تداوله رسميًا، ولكن السبب الشائع لاعتقال فاطمة الصافي هو أنها بقيت في حالة سكر أثناء استقلالها. رحلة من الخارج إلى الكويت، وما يؤكد ذلك انتشار خبر اعتقال فنانة مشهورة في 7 أغسطس 2022، دون تحديد هوية تلك الفنانة.

فاطمة الصافي قبل وبعد

أجرت الفنانة فاطمة الصافي عددًا كبيرًا من العمليات التجميلية، وقد قامت بتغيير أسلوب شكلها التقليدي عدة مرات، ويمكن مشاهدة ذلك من خلال الصور التالية

فاطمة الصافي وابنتها

للفنانة فاطمة الصافي ولد وبنت ولكن لا توجد معلومات عنهما، ويمكن التعرف عليهما من خلال الصور التالية

أهم أعمال فاطمة الصافي

تتمثل أهم أعمال فاطمة الصافي في النقاط التالية

مسلسل الخراز 2007.

مسلسل الفتين 2008.

مسلسل أميمة في دار الأيتام 2010.

مسلسل “سر الهوى” خلال عام 2013.

مسلسل عن الحب بكلمة 2014.

مسلسل العم صقر 2015.

مسلسل هم نوايا 2022.

سلسلة كايرو باتش 2022.

سلسلة دفعات بيروت 2022.

ومسرحية مصباح زين عام 2012.

مسرحية زين العوطان خلال عام 2015.

ومسرحية زين عقلة السبع عام 2017.

إنستغرام فاطمة الصافي

الفنانة فاطمة الصافي لديها حساب رسمي موثق بالعلامة الزرقاء على منصة انستجرام، ويتابعها ملايين المعجبين عبر هذا الحساب من جميع أنحاء منطقة الخليج، ويمكن تصفح هذا الحساب مباشرة من خلال متابعة فاطمة الصافي- فوق “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على سبب القبض على فاطمة الصافي ، وأهم المعلومات عن سيرتها الذاتية ، و أهم أعمال فاطمة الصافي ، إلى جانب بحسابها الرسمي على منصة Instagram.