سبب انتحار الطبيبة الاردنية

سبب انتحار طبيب أردني استيقظ الشارع الأردني صباح اليوم الخميس على مأساة انتحار طبيبة التخدير الاردنية

من هي الطبيبة الأردنية التي انتحرت

ولم يتم الإعلان عن اسم الطبيبة الأردنية التي انتحرت، لكن مصادر رسمية أفادت بأنها طبيبة في مجال التخدير بمستشفى الجامعة الأردنية. أردنية من مواليد 1985 م، 37 سنة، وهي غير متزوجة. أعلنت وسائل الإعلام أنها عثرت على جثتها صباح اليوم الخميس الخامس والعشرين من آب 2022 م، وهي مستلقية بجوار مبنى مستشفى الجامعة الأردنية، وأشار رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى أن انتحارها كان شيئًا مخططًا له. حيث نشرت قبل عدة أيام نيتها الانتحار على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سبب انتحار الطبيبة الأردنية

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن سبب انتحار الطبيبة الأردنية هو سوء الأحوال المعيشية، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها النفسية، وأشارت عضوة نقابة الأطباء الأردنيين السابقة فرح الشوارة إلى تعرض الكادر الطبي لضغوط عمل شديدة في جميع المستشفيات الحكومية. ومراكز الرعاية الصحية، حيث يعملون لساعات. والجدير بالذكر أن سبب وفاة الطبيبة كما أوضح الطب الشرعي هو وجود نزيف حاد وكسور كثيرة في جسدها نتيجة انتحارها.

تفاصيل انتحار الطبيبة الأردنية

وجهت الطبيبة الأردنية التي انتحرت تهديدات بالرغبة في الانتحار عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وربما لم يهتم أحد بهذا التهديد، لذا في صباح يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر آب (أغسطس) 2022 م، ألقت بنفسها من الطابق التاسع من مبنى المستشفى الجامعي، حيث نهضت على طاولة مخصصة للأطباء تقع بالقرب من النافذة وألقت بنفسها، وأصيبت بنزيف حاد والعديد من الكسور التي أدت إلى وفاتها على الفور. والدكتور حسن عبد الرحمن بحضور والد الفقيد.

إنستغرام للطبيبة الأردنية

ولم يتم الوصول الى حساب رسمي للطبيبة الاردنية التي انتحرت سواء عبر حسابها على انستجرام او حسابها على فيسبوك نشرت من خلاله خبر رغبتها في الانتحار بعد تعرضها لضغط نفسي شديد لفترة طويلة. مع مرور الوقت، وربما أدى هذا الضغط إلى اكتئاب شديد أدى إلى انتحارها. .

وبهذه الطريقة وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على سبب انتحار الطبيب الأردني، ومن انتحر الطبيب الأردني، حيث ذكرنا تفاصيل حادثة انتحار الطبيب الأردني، والطبيب الأردني. انتحار.