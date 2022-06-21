سبب انتحار شاب من أعلى برج القاهرة وقصة الحادث

لم ينس مشهد طالب الهندسة وهو يلقي بنفسه من الأعلى ، ليكرر نفس المشهد المأساوي مرة أخرى ، كما أنه موثق بالفيديو ، فما سبب انتحار الشاب من برج القاهرة الذي دعاه لينهي حياته بنفسه بهذه الطريقة المأساوية ، وما هي تفاصيل قصته؟
تفاصيل مفجعة ومشاكل كبيرة ، قصة حب فاشلة ، أو ربما كان غارقًا في الديون ، توقعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب انتحار شاب في برج القاهرة ، هل توقعاتهم صحيحة أم لا؟ هناك أسباب أخرى.
انتحار شاب من أعلى برج القاهرة
قبل التطرق إلى سبب الانتحار ، تعود قصة انتحار شاب من أعلى برج القاهرة إلى يوم الإثنين 20 يونيو 2022 ، عندما تسلق الشاب الجزيرة مع أحد أصدقائه وحاول الانتحار. من الطابق الأخير ، لكن الأمن منعه من القيام بذلك ، لكنه عاد ليلقي بنفسه من أعلى الفخذ الأيسر.
وأضاف شاهد العيان أنهم صادفوا بوابة البرج أدناه ، وأوقفه الأمن لطلب بطاقة الرقم الوطني ، وقال إنه جاء من محافظة قنا.
تلقت إدارة شرطة قصر النيل بلاغاً عن انتحار شاب من أعلى برج القاهرة ووفاته نتيجة كسور ونزيف داخلي.
سبب انتحار شاب ببرج القاهرة
وأكدت المصادر الأمنية ، أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب انتحار شاب ببرج القاهرة ، من خلال استدعاء عاملين ورجال أمن إداري بالبرج.
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