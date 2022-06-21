سبب انتحار شاب من أعلى برج القاهرة وقصة الحادث

لم ينس مشهد طالب الهندسة وهو يلقي بنفسه من الأعلى ، ليكرر نفس المشهد المأساوي مرة أخرى ، كما أنه موثق بالفيديو ، فما سبب انتحار الشاب من برج القاهرة الذي دعاه لينهي حياته بنفسه بهذه الطريقة المأساوية ، وما هي تفاصيل قصته؟

تفاصيل مفجعة ومشاكل كبيرة ، قصة حب فاشلة ، أو ربما كان غارقًا في الديون ، توقعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب انتحار شاب في برج القاهرة ، هل توقعاتهم صحيحة أم لا؟ هناك أسباب أخرى.

انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

قبل التطرق إلى سبب الانتحار ، تعود قصة انتحار شاب من أعلى برج القاهرة إلى يوم الإثنين 20 يونيو 2022 ، عندما تسلق الشاب الجزيرة مع أحد أصدقائه وحاول الانتحار. من الطابق الأخير ، لكن الأمن منعه من القيام بذلك ، لكنه عاد ليلقي بنفسه من أعلى الفخذ الأيسر.

وأضاف شاهد العيان أنهم صادفوا بوابة البرج أدناه ، وأوقفه الأمن لطلب بطاقة الرقم الوطني ، وقال إنه جاء من محافظة قنا.

تلقت إدارة شرطة قصر النيل بلاغاً عن انتحار شاب من أعلى برج القاهرة ووفاته نتيجة كسور ونزيف داخلي.

​​​​​​ سبب انتحار شاب ببرج القاهرة

وأكدت المصادر الأمنية ، أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب انتحار شاب ببرج القاهرة ، من خلال استدعاء عاملين ورجال أمن إداري بالبرج.