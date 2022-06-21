سبب انتحار شاب من أعلى كوبري الجامعة بالمنصورة

انتحار شاب في المنصورة هو الحادثة الثالثة التي أرعبت المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية ، وأثارت حالة صخب شديد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، خاصة بعد انتشار رسائل انتحار الشاب التي كشفت أسباب ذلك. اتخذ هذه الخطوة الشنيعة.

عاش أهالي المنصورة ساعات من الصدمة ، خاصة بعد الجريمة النكراء التي حدثت أمام جامعة المنصورة ، لإنقاذ شاب من زميله في نفس الكلية من جنون الحب ، وما زالت الصدمة تخيم على قلوب الجميع ، لجعل الناس يحزنون على حادثة جديدة في صباح اليوم التالي لمقتل.

انتحار شاب في المنصورة

انتحر شاب من أعلى جسر الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في الساعات الأولى من اليوم ، لكنه قبل ذلك ترك رسائل مختلفة على حسابه على فيسبوك للجميع.

وتفاعل العديد من أصدقاء الشاب مصطفى توكل مع منشوره الأخير قبل انتحاره ، والذي كتب فيه ما يلي:»وقبل الحادث بساعة كتب: “بشكل عام ، أنا على وشك الانتحار».

سبب انتحار شباب المنصورة

كشفت رسالة من شباب المنصورة سبب انتحاره من أعلى جسر الجامعة ، بعد أن أشار إلى أنه لا يريد أن يحضر والده جنازته ، بحيث تكون المشاكل المتراكمة التي يمر بها هي سبب تصرفه الوحشي.

ركب مصطفى شاحنة ، وفجأة توقف فوق جسر الجامعة ، ولم يمض سوى دقائق ، وانقلبت السيارة بعد اصطدامها بالسياج الحديدي وتحطيمه لتسقط على أرض زراعية أسفل الجسر ، بحسب لشهود العيان.