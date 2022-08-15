سبب تأجيل حفل عمرو دياب في جدة ، تسائل العديد من الأشخاص المحبين والمتابعين للفنان والمطرب عمرو دياب ، والذي لديه شعبية كبيرة من الجمهور داخل الوطن العربي ، والذي كان من المقرر أن تشهد العاصمة السياحية مدينة جدة ، حفلاً غنائيًا للفنان المصري عمرو دياب يوم السبت 20 أغسطس 2022 م ، وتم تأجيله لسبب ، مما دفع المنتظرين لذلك الحفل التسائل حول سبب تأجيل حفل تابعوا معنا .

سبب تأجيل حفل عمرو دياب في جدة

سبب تأجيل حفل عمرو دياب في جدة ظرف طارئ لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الآن، ولا يتوقع ذكر تفاصيل التأجيل وأسبابه قبل إقامة الحفل في اليوم التالي. تاريخها الجديد. واعتذرت للمعجبين ومن حجزوا الحفل عن التأخير، وأشارت إلى أن السبب هو “ظروف خارجة عن إرادتهم”.

الموعد الجديد لحفل عمرو دياب في جدة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في جدة، أن الموعد الجديد للحفل سيكون في 27 أغسطس 2022، وأن التذاكر التي تم حجزها مسبقًا صالحة لهذا اليوم. الجدير بالذكر أنه تم الإفراج عن التذاكر منذ 13 أغسطس، حيث سيقام الحفل في جدة وتحديداً في منتجع إنديجو أبحر، وكانت الشركة المنظمة للحفلة قد نظمت سابقًا حفلاً غنائيًا للفنان محمد حماقي في جدة.

عمرو دياب أسعار تذاكر جدة

حددت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بمدينة جدة السعودية، أسعار تذاكر الحفل الذي سيقام في 27 أغسطس، موعدًا جديدًا له. أسعار التذاكر مرتفعة وتنقسم إلى 6 فئات، بحيث تكون الفئة الأولى هي الأعلى سعرًا. دياب

الفئة الأولى سعرها 2000 ريال سعودي.

الفئة الثانية سعرها 1800 ريال سعودي.

الفئة الثالثة سعرها 1650 ريال سعودي.

الفئة الرابعة سعرها 1400 ريال سعودي.

الفئة الخامسة سعرها 750 ريال سعودي.

الفئة السادسة سعرها 500 ريال سعودي.

عودة تذاكر حفل عمرو دياب

وأتاحت الشركة المنظمة استرداد تذاكر حفل عمرو دياب لمن يرغب في ذلك، بعد قرار تأجيل الحفل فجأة وقبل ستة أيام من إقامته. لاسترداد تذاكر الحفل يجب عليه إرسال طلب يفيد برغبته في ذلك وإلغاء الحجز، وسيتم رد المبلغ من خلال الحساب المصرفي.

سبب تأجيل حفل عمرو دياب في جدة ، حيث ان ذلك الخبر جاء ذلك قبل أقل من أسبوع من الموعد الحفل الذي اعلن عنه مسبقاً ، حيث أعلنت الشركة المنظمة عن تأجيله اعتذارًا لجمهوره، وأوضحنا فيه الأسباب المعلنة لتأجيل الحفل في جدة .