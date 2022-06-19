سبب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي لأجل غير مسمى

فوجئ عشاق الفن والسينما في مصر بقرار تأجيل مهرجان الجونة السينمائي إلى أجل غير مسمى ، والذي كان مقررا عقده السادس نهاية العام الجاري 2022.

مهرجان الجونة السينمائي

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد حددت موعد إقامة فعاليات الدورة السادسة للمهرجان العالي والتي كانت مقررة في الفترة من 13 أكتوبر 2022 حتى 22 من الشهر نفسه.

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فعاليات الدورة السادسة إلى أجل غير مسمى ، في قرار فاجأ عددًا من محبي الفن والسينما.

سبب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي

أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بيانا رسميا كشفت فيه عن سبب تأجيل فعاليات دورته السادسة.

وقال مهرجان الجونة السينمائي إن قرار تأجيل الدورة السادسة من فعالياته جاء حرصا وإيمانا من تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي سواء على المستوى السياحي والفني والسينمائي.

وشددت على ضرورة مراعاة التحديات العالمية والأزمة الحالية في العالم أجمع ، الأمر الذي قد يعيق تطور الشخصية العالمية والإقليمية للمهرجان الذي طالما حرص مهرجان الجونة السينمائي على إقامته منذ البداية. جلسة.

وخلص بيان إدارة مهرجان الجونة السينمائي إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان ستعمل على تطوير الاستعدادات والتطورات ثم الإعلان عنها التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة.