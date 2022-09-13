سبب تراجع أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 3 دولارات، اسعار الذهب في الاسواق العالمية اليوم لاكثر من ثلاثه دولارات حول المعاملات الفورية، وانخفض سعر الذهب بنسبه 3.18 في المئة، اي ما يعادل 3 دولار حيث وصل سعر الذهب الى 1721 دولار للاونصة، ونزل سعر الذهب في العقود الاجله في شهر ديسمبر بنسبه نصف المئه حيث يعادل 8.65 دولار ليصل السعر الرسمي للذهب في العقود الاجله الى 1731، خمسه دولار للاونصه الواحده وعلى صعيد المعادن النفيسة كان الذهب قد تراجع ما ادى الى تراجع الفضة بنسبه 1.7 في المئه ،وهبط البلاتين بنسبه بون 62% وانخفض ايضا البلاديوم بنسبه 4% ليصل الى 2177 دولار.

تراجع سعر الذهب 2022

تراجعت أسعار الذهب في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 الموافق يوم الاثنين وذلك بسبب التضخم الذي يحرك السوق صعودا ونزولا، وما زاد سعر تضخم للذهب ما زاد من نزول سعر الذهب الى ثلاثة دولارات وتزعزع استقرار الذهب وباقي السلع الأخري مثل الفضه والبلاديوم والعديد من المعادن الاخرى.

سبب سعر الذهب اليوم

مع وقف وضعف الطلب على الذهب رجع سعر الذهب للاوقيه الواحده الى من 1830 الى الى 1827 للاوقيه الواحده، وهذه خساره كبيره في سعر الذهب، وكانت السياسات النقدية الأمريكية اشادت بان تعزيز سعر الذهب سيكون في الآونة القادمة ومن تعاملات اليوم فقد انخفضت عقود الذهب الفوريه بنسبه 2% وسجلت حوالي 1831 دولار رقيه الواحدة وبلغ نسبه انخفاض للذهب 2.23 وارتفع سعر مؤشر الدولار الأميركي نحو سته عملات رقميه بشكل ملحوظ، ويصل الى اعلى من مستويات 104 نقطه وتم تسجيل حوالي 104.82 نقطه ليرتفع بنسبه 6 من 10% تقريبا وهذا تاثير سلبي على الذهب والعملات الرقمية.

تراجعت اسعار الذهب بقوه في السندات الأمريكية اليوم في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 ، حيث كان ارتفاع عائد السندات الأمريكية في اخر 30 عاما يصل الى نسبه 3.1% وكان هذا الوصول الاخير له منذ نوفمبر 2018 الى ثلاثة في المئه اليوم وتترقب الأسواق اليوم قرارات الفدرالي الامريكي في يوم الاربعاء في الساعة 6:00 مساء، ويتوقع رفع نسبه الفائده 0.5% خلال هذا الاجتماع، ومع ارتفاع التضخم فقد يكون انهيار الذهب والمعادن الأخري والعملات الرقمي.