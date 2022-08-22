سبب تهجم زوجة شريف منير على بناته ، حيث أدلت زوجة الفنان منير شريف بعدة تصريحات من زوجها شريف منير للتنديد والاعتداء على بناتهم ، أثار ذلك ضجة كبيرة وتساؤلات كثيرة حول سبب توتر العلاقة بين الفنان شريف منير وزوجته ، وسبب الاعتداء على بناتهما ، مما دفع ذلك الامر الى ضجة عبر منصات التواصل الإجتماعي بحثاً عن الاسباب التي دفعت بزوجة منير شريف الى القيام بذلك الفعل ، تابعوا معنا .

من هو شريف منير على ويكيبيديا

شريف منير، فنان من أصل مصري وجنسية، يبلغ من العمر 63 عامًا تقريبًا. ولد بالمنصورة بالدقهلية بجمهورية مصر العربية في الرابع عشر من مايو عام 1959 م. جدير بالذكر أن الفنان شريف منير حاصل على درجة البكالوريوس في التمثيل من المعهد. كما أنه عازف درامز ماهر، وانضم الفنان شريف منير إلى مجال التمثيل من خلال نصيحة الشاعر صلاح جاهين.

سيرة شريف منير

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالفنان شريف منير ما يلي

الاسم والصلة شريف منير – باللغة الإنجليزية “شريف منير”.

اسم الأب احمد منير.

اسم الأم غير معروف

تاريخ الميلاد 14 مايو 1959 م.

مكان الميلاد المنصورة – الدقهلية – مصر.

محل الإقامة الحالي القاهرة.

العمر 63 سنة.

الجنسية مصري.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

التخصص الأكاديمي قسم التمثيل.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغة الرسمية العربية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثل.

مسيرته الفنية بدأ منير فنياً منذ عام 1884 م – حتى الآن.

من هي زوجة شريف منير – ويكيبيديا

زوجة شريف منير هي الفنانة المصرية المتقاعدة لورا عماد. تبلغ لورا من العمر حوالي 50 عامًا، حيث ولدت في 1 يناير 1972 م. الفن فور زواجها من الفنان شريف منير، حيث عملت لورا في البداية في مجال الإعلان، ومن خلال تلك الإعلانات رشحها طارق التلمساني للمنتج سامي العدل، ومن هنا انضمت إلى عملها الفني الأول، فيلم البطل 1998 م.

سبب اعتداء زوجة شريف منير على بناته …

سبب اعتداء لورا عماد على بناتها من زوجها السابق شريف منير هو اختيارهما العيش مع والدهما. كالآتي

انستغرام شريف منير

يمتلك الفنان المصري شريف منير عدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه الحسابات حسابه على منصة إنستجرام، حيث يتابع شريف منير عبر ذلك الحساب أكثر من 1.8 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن لشريف منير يتبع مباشرة “”.

سبب تهجم زوجة شريف منير على بناته ، منير شريف هو احد الفنانين والممثلين المصرين ، كما ان زوجته هي إحدى الفنانين المصرين المتقاعدين وهي لورا عماد ، ويرجع سبب الاعتداء على بناتها هو اختيارهما العيش مع والدهما ، كما تعرفنا على حساب الفنان شريف منير على منصة إنستجرام.