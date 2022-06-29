سبب تواجد كهربا في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك وسيراميكا

كشفت تقارير إعلامية عن سبب تواجد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “الكهرباء” على استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الثلاثاء.

أكدت التقارير أن سبب تواجد كهربا بملعب القاهرة وقت المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا هو وجوده للتدريب البدني في أحد المراكز المتخصصة التي يقع مقرها داخل الملعب، وتزامن موعد التدريب. مع بداية الاجتماع.

تغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا 3-2 مساء الثلاثاء بملعب القاهرة.

يشار إلى أن نادي الزمالك حصل على حكم نهائي ضد محمود كهربا بتغريمه 2 مليون دولار لرحيله في وقت سابق من النادي والانتقال إلى الدوري البرتغالي، رغم استمرار تعاقده مع الأهلي.