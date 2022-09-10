سبب توقف مباراة برشلونة وقادش في الدوري

سبب توقف مباراة برشلونة وكاديز، حيث توقفت مباراة برشلونة وكاديز في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، التي تقام في هذا الوقت داخل ملعب رامون كارانزا، لمدة عشر دقائق، مما تسبب في حالة من الذهول والذهول. دهشة للاعبين والمشجعين على حد سواء وسنتحدث من خلالها عن سبب توقف مباراة برشلونة وكاديز في الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة وكاديز

أقيمت اليوم مباراة برشلونة وكاديز في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث نجح برشلونة في تسجيل هدفين مقابل لا شيء، حيث توقفت المباراة فجأة بعد تنبيه الجمهور للحكم بأن هناك حالة حرجة في مدرجات الاستاد. مع الجماهير حيث توقفت المباراة في الدقيقة 87.

سبب توقف مباراة برشلونة وكاديز

وفي الدقيقة 87، أعلن الحكم توقف مباراة برشلونة وكاديز، التي تقام حاليا على ملعب رامون كارانزا، بسبب إصابة أحد المشجعين بنوبة قلبية حادة. وتوقفت المباراة لدقائق طويلة بنتيجة هدفين لصالح برشلونة.

تفاصيل إيقاف مباراة برشلونة وكاديز

وعندما وصلت مباراة برشلونة وكاديز إلى الدقيقة 87، أطلق الحكم صافرة لإيقاف المباراة بعد أن تقدم برشلونة بهدفين. وفاة مشجع برشلونة سيخسر الهدفين ولن يحسبوا بناء على القوانين والأنظمة.

تشكيلة برشلونة في الدوري

ضم فريق برشلونة الرياضي التشكيلات التالية

حارس المرمى مارك تير شتيجن.

خط الدفاع ضم اللاعبون هيكتور بيليرين وجيرارد بيكيه ورونالد أروجو وأليخاندرو بالدي.

خط الوسط ويشمل سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وجافي.

المهاجمون رافينيا، فيران توريس، ممفيس ديباي.

في نهاية المقال تحدثنا عن سبب توقف مباراة برشلونة وكاديز، وتفاصيل توقف المباراة، وما هي تشكيلة برشلونة في الدوري الإسباني.