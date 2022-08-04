سبب جلوس اللاعبين في الدوري الإنجليزي ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد ممن يتابعون كرة القدم ومن قبل عشاق لتلك الرياضة حول السبب الذي أدى الى الجلوس من قبل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة تزيد عن سنة ، حيث ظهرت بعض المواقف الغربية على الملاعب التي يتم بها لعب كرة القدم، كان أبرزها ملاعب الدوري الإنجليزي، ومن تلك المواقف جلوس العديد من اللاعبين قبل المباشرة بالمباراة على ركبة واحدة بقبضة مرفوعة مما أثار الكثير من الجدل، وطالبوا بتحديد سبب هذه الحركة ، تابعوا معنا .

وقفة ضد العنصرية في الدوري الإنجليزي

بعد عودة كرة القدم إلى إنجلترا، شهد الدوري الإنجليزي العديد من المواقف التي لم تحدث من قبل في الدوري، وكان أبرزها الوقوف ضد العنصرية، والذي يعتبر من أبرز الإجراءات التي اتخذها الدوري الإنجليزي للتخلص من هذه المواقف. العنصرية، وعمل على توجيه العديد من الرسائل ذات الأهمية الكبيرة والقوية، كان من أبرزها استبدال أسماء جميع اللاعبين ووضع عبارة تقول “حياة السود مهمة”، والتي نشأت بعد العنصرية الكبيرة التي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية ضد السود.

سبب جلوس اللاعبين في الدوري الإنجليزي

اتضح أن سبب جلوس اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هو وقف العنصرية التي تحدث لأصحاب البشرة السوداء، حيث تم اختراع فكرة الجلوس بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض في مايو. في الخامس والعشرين من العام الماضي، عندما وضع الشرطي في ذلك الوقت إحدى ركبتيه على رقبة جورج لبضع دقائق حتى قُتل دون الالتفات إلى دعواته بأنه لا يستطيع التنفس، مما أدى إلى وفاته، ومنذ ذلك الوقت هناك حظي لاعبي الدوري الإنجليزي باهتمام كبير بالوقوف ضد العنصرية، من خلال الجلوس على الركبة مع رفع قبضة اليد اليمنى كعلامة ضد العنصرية، ولا تزال الحركة قائمة حتى اليوم من قبل العديد من اللاعبين.

هل هناك أي فائدة للاعبين الجالسين في الدوري الإنجليزي الممتاز

في الحقيقة حركة اللاعبين الجالسين في ملاعب كرة القدم المختلفة بدأت تفقد قيمتها من الدرجة الأولى، والسبب في ذلك أن الحركة بيعت على نطاق واسع في مختلف الملاعب الأوروبية، لكن دون جدوى، بسبب الممارسات العنصرية. التي هي ضد أصحاب البشرة السوداء ما زالت مستمرة دون أي تغيير، لكنها تنتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وليس فقط على مستوى المباريات، حيث يوجد العديد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء الذين يعملون على توجيه الشتائم المحملة. بكل معاني العنصرية لاعبي الخصم. لقد حدثت مثل هذه الحوادث بالفعل في الميدان إلى حد كبير.

من هو أول لاعب يجلس على ركبتيه

كان أول لاعب كرة قدم يجلس على ركبتيه لوقف العنصرية هو كولين كايبرنيك، وذلك بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الأمريكي خلال عام 2006 م، وكان ذلك وفقًا لما يحدث ضد أصحاب البشرة السوداء وتعرضوا لإساءات كبيرة. ومضايقات من قبل الشرطة، لذلك كان موقف اللاعب في ذلك الوقت يهدف إلى وقف العنصرية وتحقيق المساواة العرقية بين جميع الأفراد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقال إن اللاعب كولن كان ظهيرًا، و لعبت في مركز خط الوسط مع فريق San Francisco 49ers، وهي معارضة لمعارضة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف دائمًا إلى حرية التعبير والوعي ضد العنصرية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على سبب جلوس اللاعبين في الدوري الإنجليزي ، من هو أول لاعب يجلس على ركبتيه ، و هل هناك أي فائدة للاعبين الجالسين في الدوري الإنجليزي الممتاز .