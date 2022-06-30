سبب حذف اغنية بنت الجيران من اليوتيوب

سبب حذف أغنية الفتاة من اليوتيوب، تبين مؤخرًا أن إدارة منصة اليوتيوب تعلمت حذف أغنية جار الفتاة، والتي تعد من أشهر وأشهر المهرجانات التي تم إصدارها مؤخرًا، وقد حققت عددًا كبيرًا من مشاهدة محَلْيا وعربيا ومن خلال ذلك سنتعرف على سبب حذف أغنية جارتها من اليوتيوب.

من هِيْ صاحبة أغنية “بنت الجيران”

أغنية “بنت الجيران” مملوكة للفنان الشعبي والمطرب حسن شاكوش، فهُو صاحب الأداء الصوتي للأغنية التي انتشرت على نطاق واسع وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن الجدير بالذكر أن الفنان حسن. هِيْ مغنية مصرية من أصول مصرية، ولدت فِيْ حكومة الجيزة فِيْ جمهُورية مصر فِيْ 12 أغسطس 1987 م. ويبلغ من العمر الآن حوالي 35 عامًا وشارك فِيْ أعمال لفنانين كبار مثل الفنان محمد رمضان والنجم أحمد مكي.

سبب حذف أغنية “The Girl Next Door” من اليوتيوب

سبب حذف أغنية “بنت الجيران” من اليوتيوب تصريحات حسن شاكوش، الذي أوضح فِيْه سرقة لحن أغنية “هناك حاجة خفِيْة” من اللحن التركي. وطالب موقع يوتيوب بحذف أو حظر فِيْديو أغنية الفتاة، وأنباء عن تصريحات للمطرب حسن خلال البرنامج التلفزيوني للصحفِيْ عمر أديب.

تفاصيل حذف أغنية الجار من اليوتيوب

من خلال البرنامج الإعلامي عمرو أديب، اتهم المطرب حسن شاكوش ملحن أغنية “حجة مخفِيْة” للفنان محمد حماقي بأنه سرق اللحن من لحن تركي، وكان هذا على الهُواء مباشرة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة. فِيْ وسائل الإعلام والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إزالة أغنية الفنانة من منصة يوتيوب، حيث كانت تصريحات حسن غير صحيحة. ونتيجة لذلك، اعتذر المطرب حسن شاكوش والمطرب عمر كَمْال رسمياً للملحن مديان وكان أصحاب الأغنية لديهم حاجة خفِيْة.

كلمات اغنية جار الفتاة

نرفق أدناه كلمات أغنية “بنت الجيران” كَمْا هُو موضح فِيْ الصورة أدناه

عروض أغنية “بنت الجيران”

وبلغ عدد مشاهدات أغنية “بنت الجيران” قرابة 600 مليون مشاهدة وهِيْ من الاغاني التي حققت نجاحا وارباحا. أما بالنسبة لبرنامج تطوير الخريجين 2022، فإن صندوق الاستثمار / عاجل جدا كبير سواء محَلْيًا فِيْ جمهُورية مصر العربية أو فِيْ العالم العربي، وتم تداول أغنية حسن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بما فِيْ ذلك منصة يوتيوب، ولكن يوتيوب حذفته الإدارة مؤخرًا بعد التصريحات المثيرة للجدل للمطرب الشعبي شاكوش الذي جاء إلى برنامج الأستاذ عمرو أديب.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرة مقالتنا بعنوان سبب حذف أغنية الفتاة من اليوتيوب، ومن خلالها عرفنا عدد مشاهدات أغنية بنت الجيران، بالإضافة إلى إبراز الكلمات المحذوفة مؤخرا. .