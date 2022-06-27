سبب دعم شي ان للمثليين

سبب دعم شين للمثليين، تعرضت شيين لانتقادات واسعة لتوضيح موقفها من ظاهرة الشذوذ الجنسي، حيث أعربت عن دعمها لهذه الظاهرة الشريرة من خلال مجموعة من المنتجات المصممة كلها بلون علم المثليين، وهذا أدى إلى لقد تم التصديق على مقاطعة شركة Shein من قبل العديد من الدول العربية، وسنكتشف لماذا ولماذا يدعم موقع Shein الشواذ.

شركة شي إن

شي إن هُو متجر أزياء صيني، تأسس هذا المتجر فِيْ عام 2008 من قبل رجل الأعمال كريس شو، وقد برع شي إن فِيْ بيع الملابس عبر الإنترنت بأسعار معقولة وقد نمت هذه الشركة فِيْ السنوات الأخيرة حيث أصبح عام 2022 هُو الأكثر شهرة والأكثر شهرة شركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة YouTube و Tik Tok و Instagram، حيث تقدم هذه الشركة خدماتها فِيْ ما يقرب من 220 دولة فِيْ الوقت الحالي.

ما هِيْ المعالجة المثلية

الشذوذ الجنسي هُو نزعة عاطفِيْة لدى الأشخاص من نفس الجنس، بحيث يميل الذكر إلى الذكر والأنثى إلى الأنثى، وهِيْ من مشاكل المجتمع وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات العلمية أكدت أن المثلية الجنسية هِيْ فِيْ البداية سلوك غير طبيعي لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية التي بها خلق الله الإنسان.

السبب وراء دعم موقع شي إن للمثليين

لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء دعم شين للمثليين، ولكن من المحتمل أن شي إن تدعم المثليين لأنها تعتبرها حرية شخصية وهِيْ واحدة من الشركات التي تدعم حريات الناس بغض النظر عن سلبية هذه الظاهرة، ولأن شي إن هِيْ شركة عالمية، فمن المؤكد أن العديد من المثليين جنسياً يشترون منتجاتهم. هذه هِيْ الطريقة التي تدعم بها عملائها.

شركات دعم LGBT

بالرغم من ظاهرة الشذوذ الجنسي السيئة وسلبياتها العديدة إلا أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تدعمها وتبريرها بحَقيْقَة أن المثلية نوع من الحرية الشخصية ومن أهم الشركات الداعمة للمثليين

شركة آبل.

شركة جوجل.

شركة ديزني.

شركة كوكاكولا.

شركة مايكروسوفت.

شركة ديل.

شركة ايكيا.

شركة تويتر.

شركة AstraZeneca.

شركة رالف لورين.

شركة جونسون آند جونسون.

سبب مقاطعة شيان

سبب مقاطعة شي إن فِيْ دول العالم العربي والإسلامي، وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، هُو أن الشركة تقدم مجموعة من المنتجات التي تحمل شعار المثلية الجنسية، بالإضافة إلى بيانها المثير للجدل مؤخرًا بأن المثليين هم المفتاح الرئيسي. من مكونات المجتمع ولا يجب معارضته أو منعه من ممارسة حقوقه، وقد أدى ذلك إلى موجة انتقادات من شي إن، حيث قاطعتها دول كثيرة فِيْ العالم العربي والإسلامي لنشرها لهذه الظاهرة المخزية.

فِيْ ختام مقالنا، تعلمنا ما هِيْ الشذوذ الجنسي ولماذا يدعم موقع Shein الشذوذ الجنسي، بالإضافة إلى ذلك، التقينا بالشركات الداعمة للمثلية والدول العربية التي تدعمها.