سبب ذبح طالبة المنصورة على يد زميلها.. قصة صادمة

سبب ذبح طالبة المنصورة على يد زميلها أصبح الناطق بلسان كل المواطنين ، بعد انتشار مقطع فيديو لمقتل فتاة المنصورة في عيون وآذان الجميع ، فلماذا كل هذا العنف؟

وظهر طالب المنصورة في الفيديو المتداول للجريمة ملقاة على الأرض ليحكمها القاتل ويذبح بسكين من رقبته ، ليقتل على الفور أمام محيط الجامعة أمام جميع المواطنين.

سبب ذبح طالبة المنصورة على يد زميلها؟

تساؤلات غزت أذهان المواطنين بعد المأساة التي أيقظها أهل المنصورة ، ماذا فعل مجتمع المنصورة ، وما سبب قتله بهذه الطريقة الدنيئة؟

وما زالت تلك الأسئلة تهيمن على أذهان الجميع بعد مقتل فتاة من كلية الآداب بقسم الاجتماع بجامعة المنصورة ، لكن رواية شاهد العيان أشارت إلى بعض الخيوط التي ربما تسببت في تلك الجريمة.

أكد شهود عيان أن طالبة تدعى نيرة أشرف ، طالبة بالمنصورة ، تشاجرت مع المجرم أمام بوابة توشكى الخاصة ، حيث كانت فتاة المنصورة في طريقها إلى موقف حافلة الركاب إلى البلدة التي تقع فيها. إقامة.

طالب يقتل زميلته في كلية الآداب ..

وفي محاولة للقبض على الطالب من قبل أولياء الأمور بعد تهديد وتهديد ، قام بذبح فتاة المنصورة بسكين من رقبتها ، لكن المحيطين بالجريمة تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يهرب.

وسرعان ما نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة ، لكنها أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها إلى المستشفى ، وسلم الوالدان المجرم للشرطة بعد محاولتهما قتله بسبب جريمته النكراء.

وأشار شهود عيان إلى أن سبب مذبحة طالبة المنصورة رفضها الزواج منه حتى قرر التخلص منها على مرأى من الجميع.

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