سبب رفض طلب الزمالك خوض مبارياته على “بتروسبورت”

كشفت تقارير إعلامية عن سبب رفض طلب نادي الزمالك خوض مبارياته هذا الموسم على ملعب “بتروسبورت” بدلاً من استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد طالب بممارسة مبارياته هذا الموسم على ملعب بتروسبورت ؛ لكن رفض الأمن حضور الجماهير أعاق رغبة القلعة البيضاء.

واتضح أن سبب رفض الجهات الأمنية إقامة المباريات على ملعب بتروسبورت بحضور الجماهير يعود إلى عدم توفر المتطلبات الأمنية اللازمة لذلك.

وأكدت التقارير أن ملعب بتروسبورت يضع أحدث الكماليات لتوفير كافة المتطلبات الأمنية المطلوبة للجماهير لحضور المباريات القادمة.

وطالبت الجهات الأمنية بتوفير عدد أكبر من الكاميرات لمراقبة الجمهور وتوفير سلسلة من الظروف الأمنية المتعلقة بأسوار الملعب وبوابات الدخول والخروج.

ومن المتوقع أن يستضيف ملعب بتروسبورت المباريات مرة أخرى في الفترة المقبلة.