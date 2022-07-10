سبب رفض فيتوريا قيادة منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية عن سبب رفض المدرب البرتغالي روي فيتوريا تولي المهام الفنية للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

بدأ مسئولون من الاتحاد المصري لكرة القدم مفاوضات مع روي فيتوريا لتولي المهام الفنية للمنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال.

إيهاب جلال، الذي ترك مدرب المنتخب المصري، بعد قيادة الفراعنة في مباراتي غينيا وإثيوبيا، حيث فاز بالمباراة الأولى وخسر الثاني.

كما أدار المنتخب الوطني في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية خسرها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأوضح الصحفي “برونو أندرادي”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سبب رفض فيتوريا عرض المنتخب المصري.

وقال فيتوريا إن روي فيتوريا رفض عرض المنتخب المصري، بسبب العائد الاقتصادي، لأنه لم يفِ بطلباتهم.

وأشار إلى أن نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي لتولي المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول الموسم المقبل.