الكشف عن سبب زيارة زعيم تيار الحكمة العراقي “عمار الحكيم” للسعودية، حول ما تم تداوله من اخبار عن انتقال رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم الى السعودية، فقد تم الحديث مؤخرا عن تلك الزيارة التي قام بها الرئيس العام للتيار الحكمة العراقي، وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن السبب الرئيسي لانتقال رئيس تيار الحكمة العراقي الى السعودية.

سبب زيارة زعيم تيار الحكمة العراقي

قالت وكاله الانباء السعودية انه حين تم استقبال الحكيم العراقي رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من قبل الملك عبد العزيز في مدينة جدة، كما كان في الاستقبال السفير السعودي في دوله العراق عبد العزيز الشمري والسفير العراقي في مملكة السعودية عبد الستار الجنابي، وأيضا مسؤولين اخرين من البلد، وكان لرئيس تيار الحكمة يوم الأربعاء حول حوار وطني بين رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعماء من المملكة العربية السعودية تحدث حول حل الازمات السياسية للبلدين، كما تناولت وسائل الاعلام العراقية عن انباء ليست برسمية ان الحكيم سيلتقي من خلال تواجده في المملكة لولي العهد محمد بن سلمان.

الكشف عن سبب زيارة زعيم تيار الحكمة العراقي “عمار الحكيم” للسعودية

وحاول التكهنات عن أسباب زياره الحكيم زعيم حزب الحكمة الوطني عمار الحكيم عن زيارة المملكة العربية السعودية وهذا التوقيت بالذات بعد ان تم نشر سلسله من التغريدات عبر التويتر لزعيم حزب تيار الحكمة عمار الحكيم انه قال فيها قد التقينا في مستهل زيارتنا الى السعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث تم التأكيد في هذا اللقاء على العلاقات الخارجية والتاريخية بين العراق والسعودية وبين هذين الشعبين الشقيقين.

زيارة زعيم تيار الحكمة العراقي “عمار الحكيم”

وتابع أيضا انه تطرقنا حول تطورات الساحة العراقية وتأكيدا على الحوار المختلف بين الطرفين بين السعودية وبين العراق في سبيل للوصول الى حلول ترضي الطرفين في حال العجز الذي حصل من البلدين وشدد رئيس الحكمة عمار الحكيم ان الحلول ستبقى من طرف العراق دون أي ضغوط خارجي وهو امر عربي البتة.

وخلال ذلك اللقاء بين رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم للسعودية، فذلك دليل كبير على انه سيتم الوصول الى حلول مرضية بين الطرفين وتناغم ضمن اصدار حلول ترضي كافة الأطراف.