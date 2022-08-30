سبب سجن دحروج وقصته الكاملة ، دحروج الذي ظهر اسمه عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأوقات الأخيرة وذلك من خلال التصريحات التي أكدها أصدقاء دحروج المقربين المتخصصين في الفن والمحتوى الكوميدي وقد باشر الجمهور في آخر القضية له وقبل خروجه من السجن يبشرون العالم بفك أسره عما قريب، ولكن الخلاف على ذلك يدور حول السبب الرئيسي لسجن دحروج.

من هو دحروج أبو ثوم

دحروج الملقب بابي ثم هو اسمه المستعار، وأنه مواطن سعودي يعمل عبر موقع التواصل الاجتماعي كصانع محتوى كوميدي وجنسيته المملكة العربية السعودية وكان يظهر مع صديقه المفضل زياد العمري،وقد بدا عمله كصانع محتوى عبر الفيديوهات والمحتوى التي يشاركها مع متابعيه عبر حساباته الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو من مدينة الرياض عاصمة المملكة.

دحروج السيرة الذاتية

لا يوجد بعض المعلومات حول السيرة الذاتية بشكل كامل لدى دحروج الملقب بابي ثم ،فقد لقب باسم مستعار وشخصية غامضة عن الإعلام واليكم بعض المعلومات حول السيرة الذاتية لدحروج:

الاسم: غير معروف.

غير معروف. اسم الشهرة: دحروج أبو ثم .

دحروج أبو ثم . الاسم بالإنجليزية : “Dahrouj Abu tham”.

: “Dahrouj Abu tham”. الأبوين : غير معروف.

غير معروف. تاريخ الميلاد: من مواليد تسعينات القرن الماضي .

من مواليد تسعينات القرن الماضي مكان الولادة: الرياض.

الرياض. العمر: في العقد الثالث.

في العقد الثالث. الإقامة: الرياض.

الرياض. الدرجة علميّة: غير معروف.

غير معروف. الاختصاص العلمي: هندسة فضاء.

هندسة فضاء. اللغة الرسمية: العربية – لهجة سعودية.

العربية – لهجة سعودية. الوضع العائلي: عازب.

عازب. الديانة: الإسلام.

الإسلام. لغات ثانوية: لا يوجد.

لا يوجد. الجنسية: سعودي.

سعودي. الوضع العائلي: متأهل.

متأهل. المهنة: صانع محتوى.

حقيقة سجن دحروج

دحروج الممثل الكوميدي الذي يظهر عبر من منصات التواصل الاجتماعي تعرض إلى السجن ومن قبل ذلك إلى الاعتقال بالتحديد في شهر يناير من العام الجاري 2022 على خلفية مشاركته الفيديو عبر منصة سنان شاة الخاصة به مع متابعيه من خلال الفيديو لبعض المواد المخدرة والممنوعة، وقد استخدام في هذا الفيديو عبارات غير أخلاقية ونبيذه مما دفع السلطات إلى متابعته وملاحقته وتم اعتقاله على حيثيات الموضوع السابق وسبب سجنه أدى إلى جدال واسع من قبله متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة السناب شات.

سناب شات دحروج

يمتلك صانع المحتوى الكوميدي دحروج عبر منصة السناب شات عدد كبير من المتابعين وتم نشر في شهر يناير لعام 2022 فيديو يروج به إلى المحرمات الممنوعة والمخدرات وكان عدد متابعين دحروج عبر منصة السناب شات ما يقارب 132,000 متابع ويمكن متابعة دحروج عبر السناب شات “من هنا.

دحروج هو شخصية ظهرت عبر وسائل الإعلام ولا يعرف من هو صاحب هذه الشخصية وقد ظهر هو وصاحبه زياد العمري وهو الصديق المقرب من المعتقل دحروج أبو ثم وقد شاركه بالكثير من الفيديوهات والمحتوى وأكد صديقه أن بحارود سوف يخرج من السجن في الأيام المقبلة سوف يخرج من السجن بعد أربع أيام من تاريخ الإعلان التي ظهر به.