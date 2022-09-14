سبب طلاق حنان عبدالسلام ومحمد ال سعيد،انتشرت في الساعات الماضية القليلة خبر طلاق الكاتبة المشهورة والبارزة السعودية حنان عبد السلام من زوجها الصحفي الكبير والشهير محمد السعيد ولكنه لم يتم تاكيد هذا الخبر من الطرفين وبالاضافة ان الكاتبة والمؤلفة حنان عبدالسلام من اشهر المؤلفين في المملكة العربية السعودية والتي قدمت الكثير من المؤلفات المميزة والبارزة والتي اعجبت الكثير من الروائيين والاشخاص حول العالم .

حنان عبد السلام ويكيبيديا

حنان عبد السلام كاتبة من أشهر الكتابات في المملكة العربية السعودية ذات المواهب المتميزة، وهو ما يتضح من خلال كتاباتها ورواياتها التي تعمل باستمرار على تدشينها. ومن أشهر أعمال حنان رواية “عيناك عيني”، ورواية “نور ومائة ظل”.

حنان عبد السلام السيرة الذاتية

يمكن الاطلاع على أهم المعلومات عن حنان عبد السلام فيما يتعلق بسيرتها من خلال النقاط التالية

الاسم حنان عبد السلام.

مكان الميلاد ولدت في جدة.

الإقامة تعيش في جدة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

المؤهل الدراسي بكالوريوس.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المهنة كاتبة ومدونة اجتماعية ومقدمة برامج.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد السعيد.

عدد الاطفال انتظار اول طفل.

حقيقة طلاق حنان عبد السلام ومحمد السعيد

سبب طلاق كل من حنان عبد السلام ومحمد السعيد غير معروف حتى الآن، ولم يتم تأكيد حقيقة الطلاق من عدمه من قبل الطرفين، حيث انتشر هذا الخبر مساء الثلاثاء 13/09/2022 على نطاق واسع. بعد أن أطلقت الكاتبة حنان عبد السلام تلك التغريدة

عمر حنان عبدالسلام

لا يعرف عمر الكاتبة حنان عبد السلام على وجه التحديد بسبب إخفائها تاريخ ميلادها عن الجمهور، ولكن من الصور التي تفتحها باستمرار، يتوقع المتابعون أنها في الثلاثينيات من عمرها، حيث أن حنان من بين الشخصيات المكثفة. نشاط اجتماعي، ودائما ما تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الرسمية.

حنان عبد السلام تويتر

تمتلك حنان عبد السلام عدة حسابات رسمية، ولديها أيضًا ملايين المتابعين على تلك الحسابات من جميع أنحاء العالم العربي، ومن أشهر حساباتها حسابها الرسمي على منصة تويتر، حيث يتابعها عبر هذا الحساب ما يقرب من 20 ألف متابع ويمكن الوصول إلى حسابها. مباشرة “”.

تعتبر الكاتبة السعودية والمشهورة اللامعة حنان عبد السلام من ابرز الشخصيات في السعودية وحنان عبد السلام يرجح انها في الثلاثينيات من العمر وانتشر خبر انفصالها من زوجها محمد السعيد بالامس الثلاثاء عبرر منصات السوشيال ميديا المختلفة ولم يعرف السبب حتى هذه اللحظة ولم يؤكد الخبر الطرفين حتى الآن.