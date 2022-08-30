سبب طلاق عبير سندر .. من هي عبير سندر ، عارضه الأزياء المشهورة عبير سندر هي من أبرز عارضات الأزياء التي تعيش في المملكة العربية السعودية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المملكة وخارجها وتمتلك عرض الأزياء عبير ملامح لفريقيه مميزة، وهي من أبرز الفنانين التي عرفوا في الوطن العربي في عرض الأزياء.

من هي عبير سندر ويكيبيديا

عبير سندر هي عارضة الأزياء السعودية وتعيش في المملكة العربية السعودية وتعود أصولها إلى نيجيريا وهي من مواليد 19 من شهر سبتمبر وولدت عام 1994 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وتتميز عبير في قوامها المشوقة ملامحها الإفريقية التي جذبت العديد من متابعيها وأشهرتها، وتمتلك أعاده الإذاعة عبير سندر شفرة كبيرة في أنحاء الوطن العربي وتنثر عبر صفحاتها الرسمية أسرار العناية بالبشره والجمال.

سبب طلاق عبير سندر

انتشر خبر طلاق عارضه أزياء عبير سندر عبر منصات التواصل الاجتماعي من زوجها الذي يحمل الجنسية البريطانية كما وأكدت العديد من المصادر المقربة من عبير سندر أن سبب طلاقها هو ديانة زوجها ولا يوجد أي أخبار تؤكد حول خبر طلاق الفنانة عبير سندر وخرجت بعد ذلك عبير سندر عبره مرصد التواصل الاجتماعي وأكلت أن ديانة زوجها هو مسلم.

من هو زوج عبير سندر

تزوجت عبير سندر من رجل يحمل الجنسية البريطانية واسمه ليام اورنيل، كان يعمل ليام مدرب لياقة بدنية وكمال الأجسام ويقيم في المملكة العربية السعودية وذكرت عبير سندر أنها تعرفت على زوجها في أحد مولاة السعودية وفي إحدى المقابلات أكلت بأن زوجها مسلم بعد انتشار الإشارات والانتقادات بسبب اختلاف لون بشرطها البيضاء.

حساب عبير سنتر تويتر

تمتلك عارضة الأزياء المشهورة عبير سندر عده حسابات عبر منصة التواصل الاجتماعي وتشارك متابعيها بعرض الأزياء وتنشر فيديوهات لملابسها الضخمة ويمكن متابعة حسابات عبير سنتر عبر الانستغرام من هنا من هنا وكذلك يمكن متابعتها عبر منصة تويتر من هنا.

كما وتمتلك الفنانة عارضة الأزياء المعروفة عبير سنتر منصة عبر سنان شاة واليوتيوب إذ إنها تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في الوطن العربي من خلال مشاركتها لمنشوراتها مع متابعيها.