سبب طلاق علي ربيع الحقيقي ، تسائل العديد من المحبين والمتنابعين للفنان الذي يعتبر أيقونة الكوميديا ​​الجديدة والواعدة في مصر علي ربيع ، حول الأخبر الذي ضجة منصات التواصل الاجتماعي حول أنباء عن انفصال الأخير عن زوجته الجديدة ، مع العلم أنها ليست الأولى المرة التي أثرت فيها التسائلات داخل الوسطك الفني ووسائل الاعلام للبحث عن حياة علي ربيع الخاصة، رغم تكتمه على تفاصيلها، تابعوا معنا في التالي .

علي ربيع ويكيبيديا

علي ربيع فنان كوميدي مصري يبلغ من العمر 33 عامًا. ولد في الصالحية القديمة في 29 مارس سنة 1989 م. جاءت بدايته الفنية من بعض المشاركات في مسرح جامعة القاهرة، والتي حصل منها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد فيما بعد. بدأت شهرته بعد الأداء المتميز في مسرحية تياترو مصر، بعد تخرجه من الجامعة وانضم إلى فرقته الجامعية، وشارك في 25 عملاً مسرحيًا، وبعد ذلك التحق بمركز الإبداع وشارك في عدة عروض شكل فيها ديو مع محمد. أسامة الذي توجه مؤخرًا إلى المشهد الدرامي.

سيرة علي ربيع

يعتبر علي ربيع أيقونة كوميدية جديدة وواعدة في المشهد الفني المصري.

الاسم والصلة علي ربيع – باللغة الإنجليزية “علي ربيع”.

اسم الأب السيد حسين ربيع.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 29 مارس 1989 م.

مكان الميلاد الصالحية القديمة – مصر.

الاقامة الدائمة مدينة القاهرة.

العمر 33 سنة.

الجنسية المصرية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

عدد الاطفال ولد واحد.

المستوى الأكاديمي درجة البكالوريوس.

التخصص الأكاديمي التجارة والاقتصاد.

الجامعة أو الكلية جامعة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية – المصرية.

المهنة ممثل.

سنوات العمل بدأ علي ربيع نشاطه المهني المسجل كممثل خلال عام 2012 م – حتى الآن.

السبب الحقيقي للطلاق علي ربيع

وتشير بعض المواقع الإعلامية إلى أن السبب الحقيقي وراء طلاق علي ربيع هو تدخل والدته المباشر في تفاصيل حياته الخاصة. من ناحية أخرى، أكدت مواقع أخرى سر انفصال الأخير بشكل سري ومفاجئ دون مخاطبة وسائل الإعلام بعد أقل من عام على الخطوبة، ما يعني أن الفنان الكوميدي علي ربيع وزوجته السابقة رفضا الحديث. حول أسباب الطلاق، لكن عدة وسائل إعلام زعمت حصولها على معلوماتها من مصادر قريبة من الأخيرة، أشارت إلى أن الطلاق تم غيابيًا وسريًا، مما يدل على وجود خلافات سابقة في العش الزوجية استمرت لمدة طويلة. فترة جيدة وكذلك إلغاء الأخير للمتابعة على انستجرام.

الزوجة الثانية لعلي ربيع

الزوجة الثانية لعلي ربيع هي سلسبيل قنديل، وهي مصرية من خارج الوسط الفني، ارتبطت بها خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2022 م، حيث أعلن الأخير عن ارتباطه بسلسبيل في حفل صغير اقتصر الحضور فيه على الأسرة. وشعب مقرب، وكان من المقرر إقامة حفل زفاف صاخب وبحضور عدد كبير من زملاء الوسط الفني، لكن العروسين قرروا التخلي عن الفكرة احتراما لروح الفنانة دلال عبد العزيز. الذي وافته المنية في السابع من أغسطس بسبب مضاعفات كورونا، وليس الزواج الأول للفنان علي ربيع الذي انفصل عن زوجته السابقة بعد المشاكل التي احتلتها وسائل الإعلام قبل الانفصال عام 2022. م، و لديه ابنة واحدة.

على Instagram الربيع

يعتبر علي ربيع أحد أشهر الفن المصري على إنستجرام، حيث يطل على جمهوره الواسع بحساب وصل عدد متابعيه إلى قرابة 84 مليون متابع من عشاق الكوميديا ​​ومن جميع أنحاء الوطن العربي. هناك قدر كبير بينه وبين المتابعين، ويمكن متابعة أحدث أعمال علي ربيع على إنستجرام مباشرة “”.

سبب طلاق علي ربيع الحقيقي ، يعتبر من الشخصيات البارزة في الوسط الفني الكوميدي والذي حقتت الملايين من المتابعين وهو بلغ من العمر قرابة 33 عام ، ولم تكن تلك المرة الاولى التي ينفصل عنها زوجته منذ السابق ويأتي السبب الحقيقي وراء طلاق علي ربيع هو تدخل والدته المباشر في تفاصيل حياته الخاصة.