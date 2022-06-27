سبب غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وبيراميدز

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير كرة القدم في الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، سبب غياب التونسي علي معلول عن مباراة كأس مصر بيراميدز.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، ظهر اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس مصر للنسخة الماضية.

فاز الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي على حساب نظيره بيراميدز، برصيد هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأحمر وطاهر محمد طاهر الأهداف وحسام حسن.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، إن علي معلول شعر ببعض الألم، ولهذا غاب عن مباراة بيراميدز.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون حاضرا في مباراة سموحة القادمة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.