سبب غياب وليد سليمان عن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

استبعد البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، وليد سليمان من قائمة الفريق لمواجهة اعتبارات مستقبلية.

ويلعب الأهلي مع فريق المستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، في إطار اليوم الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب الأهلي، نحن بسلام.

يغيب وليد سليمان عن قائمة النادي الأهلي بسبب إجهاد طفيف في عضلاته الأمامية.

من المقرر أن يخضع وليد سليمان لفحص طبي بعد مواجهة اليوم مع فيوتشر لتحديد مركزه النهائي في مباراة بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة وله مباراتان مؤجلتان ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب.

بينما يحتل المستقبل المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة.