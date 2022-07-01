سبب غير متوقع لارتفاع أسعار العقارات في السعودية

وشدد الخبير العقاري عايد الحرفي على أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب وفشل وتأخير المشاريع من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات.

عايض الحرفي (خبير عقاري) 90٪ ممن يتحدثون عن العقارات على مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا متخصصين، وهم أيضا أحد أسباب ارتفاع الأسعار. # يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/LMRDX4zvqC

– روتانا الخليج (Khalejiatv) 1 يوليو 2022

وتابع، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة روتانا الخليج، اليوم الجمعة إذا كان هناك تحرك قوي وجاد من قبل الجهة المهتمة لحل مشاكل الأرض فسنشهد انخفاضًا في العقارات. الأسعار.

مطور أجنبي

ورأى أن السماح لمطور عقاري أجنبي بدخول السوق السعودي سيكون له نتائج إيجابية على السوق وأسعار العقارات، معربا عن أمله في أن يتقرر عدم الحديث عن العقارات على مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء من لديه تصريح من الهيئة العقارية، وأن تكون هناك عقوبات على المخالفين.

سبب غير متوقع لارتفاع أسعار العقارات

وأشار إلى أن 90٪ من الذين يتحدثون عن العقارات على مواقع التواصل الاجتماعي هم من غير المتخصصين، ما يكشف عن سبب غير متوقع لارتفاع أسعار العقارات وهو حديث غير المتخصصين على مواقع التواصل الاجتماعي.