سبب مقتل طالبة استاذين جامعيين فِيْ العراق هُو الجريمة التي هزت الشارع العراقي صباح اليوم وهِيْ مجرد استمرار لسلسلة الجرائم التي وقعت ضحية لأعضاء أو طلاب كلية العلوم التطبيقية فِيْ الأردن، واليوم تشهد جامعة صلاح الدين فِيْ العراق جريمة تستهدف العلماء وسألتقي بكَمْ.

من هُو الطالب الذي قتل الأستاذين الجامعيين فِيْ العراق

وأكد مسؤولون أمنيون أن القاتل طالب تلقى دورات جامعية من جامعة سوران. تم طرده مؤخرًا من جامعته لأسباب غير معروفة حتى الآن من قبل زوجة أحد الضحايا الذي قتله اليوم. وأكدت آسايش “شرطة إقليم كردستان” فرار المتهم بعد ارتكاب جريمته، لكن الآسايش تمكنت من تحديد مكانه واعتقاله بعد محاصرته.

سبب قتل طالب لأستاذين جامعيين فِيْ العراق

وقالت مصادر فِيْ أربيل إن سبب مقتل طالب لأستاذين جامعيين فِيْ العراق رفض الموافقة على نقله إلى جامعة صلاح الدين من قبل عميد كلية الحقوق، مضيفة أن سبب قتله أستاذا جامعيا آخر هُو أن الضحية الثانية هِيْ الضحية الثانية. طردته الزوجة من الكلية. ونُقل صلاح الدين إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب وحالته مستقرة، لكنه توفِيْ فور نقله إلى المستشفى. أما المعلم الآخر فقد قتل على يد نفس الطالب عن جريمة سابقة بذات الصفة الجنائية ونفس السلاح.

سبب وفاة عميد كلية الحقوق

توفِيْ كوان إسماعيل عميد كلية الحقوق متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاصة فِيْ الرأس والصدر. وكانت الجامعة، الواقعة فِيْ إقليم كردستان شمال العراق، مسرحًا للجريمة، التي أسفرت أيضًا عن إصابة ضابط أمن وأستاذ آخر خلال الهجوم.

تفاصيل مقتل أستاذين جامعيين فِيْ العراق

عقد محافظ أربيل أوميد خوشناو مؤتمرا صحفِيْا طارئا اليوم الثلاثاء 28 حزيران 2022 أعلن فِيْه عن جريمة شنيعة راح ضحيتها عضوان من أعضاء هِيْئة التدريس المتميزين فِيْ جامعة صلاح الدين فِيْ هجومين منفصلين أحدهما الذي شارك فِيْه المحاضر فِيْ كلية الهندسة السيد كوان إسماعيل عميد كلية الحقوق، وتم الإعلان فِيْ نفس الوقت عن مقتل إدريس حمه خان الأستاذ بكلية الهندسة فِيْ منزله. اغتيال فِيْ منزله.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بتفاصيل قضية مقتل عضوين من أعضاء هِيْئة التدريس فِيْ إحدى الجامعات العراقية، نختتم مقالنا بعنوان سبب قتل طالب لأستاذين جامعيين فِيْ العراق، والذي التقينا فِيْه من خلال فقرات مختلفة. شخصيات المدرسين الخائنين وأسباب ارتكاب الجاني للجريمة المذكورة.