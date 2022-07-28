سبب قطع اذن نيللي كريم ، لقد ذاع انتشار هبر قطع اذن الفنانة المصرية نيللي كريم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاعلام ، مما أثار ضجة إعلامية داخل الشوارع المصرية والوسط الفني ، مما دفع الكثير من الأشخاص من المعجبين والمحبين للفنانة بالبحث عن السبب الذي أدى الى قطع أذن الفنانة المصرية نيللي كريم التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي ، تابعوا معنا في التالي .

من هي نيللي كريم

نيللي كريم ممثلة وعارضة أزياء مصرية روسية الأصل. ولدت نيللي كريم بمدينة الإسكندرية عروس البحر. في السادسة من عمرها، انتقلت إلى روسيا لتعيش مع والدتها. وليلة واحدة “. أما بدايتها الحقيقية فقد شاركت في مسلسل “وجه القمر” مع الفنانة فاتن حمامة. حققت نيللي كريم شهرة كبيرة خاصة لأدوارها الحزينة، وهي اليوم واحدة من فنانات الدرجة الأولى في الدراما المصرية.

سيرة نيللي كريم

تعتبر الفنانة نيللي كريم من الفنانات التي تتمتع بقدرة مذهلة على أداء الأدوار المختلفة، ونقدم لها أهم المعلومات الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل نيللي محمد السيد عطالله.

الإسم المستعار نيللي كريم.

تاريخ الميلاد ولدت في 18 ديسمبر 1974 م.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

العمر 47 سنة.

الارتفاع ١٦٤ سم.

الجنسية مصري.

الدين والمعتقد مسلم.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة هشام عاشور.

الأبناء أربعة أطفال “كريم، يوسف، سيليا، كندة”.

المهنة ممثلة، راقصة باليه، عارضة أزياء.

اللغة الأم العربية.

اللغات الروسية والإنجليزية واللهجة المصرية.

سنوات العمل بدأت نيللي كريم نشاطها الفني عام 1995 – حتى اليوم.

لماذا قطعت نيللي كريم أذنها

سبب قطع جزء من أذن الفنانة نيللي كريم هو إصابتها بورم حميد في وجهها. الأذن لإخفاء جروح العملية، وذكرت في اجتماعها

مرض الممثلة نيللي كريم

عانت نيللي كريم من أعراض تورم في وجهها واضطرت للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض الفحوصات لمعرفة أنها تعاني من ورم في وجهها ويجب على الأطباء التدخل لإزالته. وجهها وبذل قصارى جهدها للجمهور.

والدة نيللي كريم

في أكثر من مقابلة، ذكرت نيللي كريم علاقتها بوالدتها الروسية، وقالت إنها منزل ستة أصيل شبيه بالمرأة المصرية المكافحة، ووصفت نيللي علاقتها بوالدتها بأنها علاقة خاصة، لأنها كانت خائفة. عن فكرة افتقادها، وتابعت الحديث أن أصعب لحظة في حياتها كانت لحظة جلطة والدتها، حيث كانت الفنانة في حالة ذعر وفقدان التوازن بسبب خوفها عليها.

نيللي كريم انستغرام

يُعد حساب الفنانة نيللي كريم من أكبر حسابات الممثلين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى الأخير بجمهور كبير جدًا، حيث يبلغ عدد متابعيها نحو سبعة ملايين ونصف المليون متابع. “”.

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