سبب مقتل أيمن الظواهري في افغاستان، يعتبر أيثمن الظاهري هو زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد مقتل الزعيم أسامة بن لادن، ويعتبر تنظيم القاعدة هو من أحد اكبر التنظيمات الإرهابية التي تقوم بضرب المواقع العسكرية التابعة للولايات المتحدة الامريكية، وهو يضم عداد من الجنود المتعددة الجنسيات وكانت بداية نشاطها من افغانستان منذ العام 1988، وفي فجر اليوم أعلنت القوات المسلحة الامريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في هجمة عسكرية ضد تنظيم القاعدة في افغانستان، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نتعرف على سبب مقتل أيمن الظواهري في افغاستان، تابعونا.

سبب مقتل أيمن الظواهري في افغاستان

تناولت الاخبار فج اليوم مقتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري والذي استلم تنظيم القاعدة بعد مقتل زعيمها السابق أسامة بن لادن في العام 2011 في مدينة باكستان، وأكد مسؤول تابع للقوات الامريكية عن نبا مقتله في غارة أمريكية تم تنفيذها فجر اليوم، وقال مسؤول لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة الامريكية نفذت هجمات عديدة كان الهدف منها منها أيمن الظواهري ولكن باءت بالفشل أما هذه المرة الأخيرة أصابت الهدف وبنجاح، ولم يسجل اي إصابات في صفوف المدنيين.

ايمن الظواهري ayman al-zawahiri زعيم القاعده

يعتبر أيمن الظواهري ayman al-zawahiri هو زعيم تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن، فهو ولد في التاسع عشر من شهر يونيو للعام 1951 في جمهورية مصر العربية، وهو من أهم المنظمين الأساسيين لتنظيم القاعدة الإرهابية، وهو أيضا زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي العسكري في مدينة مصر، وبدأت مشاركة أيمن الظواهري في الحركة الإسلامية منذ أن كان طالبا في الجامعة،

ومنذ فترة كبيرة وضعت الحكومة الامريكية مكافئة كبيرة تقدر قيمتها حوالي 25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تساعد في الكشف عن مكان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، فكان والده الأستاذ الدكتور محمد الشافعي الظواهري وهو من أشهر الأطباء المصريين المختصين بالأمراض الجلدي، بالاضافة الى ذلك فان أيمن الظواهري مؤسس تنظيم القاعدة حاصلا على شهادة الطب من جامعات مصر وايضا حصل على الماجستير في الجراحة أيضا.

الى هنا وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن سبب مقتل أيمن الظواهري في افغاستان، نتمنى ان ينال المقال على اعجابكم.