سبب مقتل دانة العتيبي الحقيقي ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الشابة السعودية دانه العتيبي والتي استفزت الجميع في الشوارع السعودية ، وذلك بعد ظهورها في الفيديوهات غير أخلاقية متجاوزة للآداب العامة وهي من الشخصيات التي شاع ذكر إسمها في الاوقات الاخيرة نتيجة اعلانها الى الشذوذ الجنسي ، فما سبب مقتل دانة العتيبي الحقيقي ، تابعوا معنا .

من هي دانة العتيبي – ويكيبيديا

دانا العتيبي ناشطة اجتماعية وصانع محتوى على منصة يوتيوب من أصل سعودي، لكنها ولدت وترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية لأب سعودي وأم أمريكية. في مرحلة ما قرر والد دانة العودة إلى السعودية، وبقي دانا مع زوجته الأمريكية في الولايات المتحدة، وتعمل دانا على تقديم العديد من الأفكار المتنوعة والمختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعادات والتقاليد السعودية، ومنها ما يشير إلى طريقة مفتوحة للعيش في الغرب. يشار إلى أن دانة اعتقلت أثناء زيارتها لدبي، لكن سرعان ما تم الإفراج عنها بسبب جنسيتها الأمريكية.

سيرة دانة العتيبي

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بسمنة العتيبي في النقاط التالية

الاسم دانا غازي رباح العتيبي.

الاسم الانكليزي دانا العتيبي.

اسم الأم ناتاليا سيسبيديس.

الاسم المستعار دانة العتيبي.

مكان الميلاد هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية.

سنة الميلاد 1995 م.

محل الإقامة هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية سعودي الجنسية الأمريكية.

العرق عربي.

الدين حمل الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية والإنجليزية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المهنة ناشط وصانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

سنوات من النشاط بدأت بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن.

السبب الحقيقي لوفاة دانة العتيبي

السبب الحقيقي وراء مقتل الناشطة الاجتماعية الأمريكية وصانع المحتوى دانا العتيبي هو شجار عنيف بينها وبين زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً على الطريق السريع H-3 مساء يوم الثلاثاء. الأحد الرابع والعشرين من يوليو 2022 م. في سن السابعة والعشرين، قال شهود عيان إن براينت تيخادا كاستيلو كان يتجادل مع دانا، ثم أخرج سكينًا وبدأ في طعن زوجته حتى تم نقله إلى المستشفى، وتم الإعلان رسميًا عن مقتلها أثناء حملها في الشهر الثالث، والجدير بالذكر أنه بعد أن طعنها طعن نفسه، وحالته الآن خطيرة للغاية، وهو في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل مقتل دانة العتيبي في أمريكا

قُتلت دانة العتيبي بطعنات متعددة على يد زوجها، والسبب في ذلك مشادة كلامية حدثت بين الزوجين على الطريق السريع في هاواي، وبعد أن طعن زوجته هرب على الفور تاركة إياها مغطاة بدمائها. . ومع ذلك، فقد طعن نفسه مرة واحدة بنفس السكين، واعتقل، لكن دانا ماتت أثناء العلاج.

من هو زوج دانة العتيبي السابق

زوج مؤلفة المحتوى دانا العتيبي هو براينت تيخادا كاستيلو، أحد الشخصيات العسكرية الأمريكية التي حققت نجاحًا كبيرًا. السعودية، دانة العتيبي.

كم عمر دانة العتيبي

تبلغ دانة العتيبي من العمر سبعة وعشرين عامًا تقريبًا. ولدت عام 1995 م في الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي قُتلت فيه على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو. والدولة ودانة من أشهر صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انفصال دانا عن زوجها قررت العيش بسلام مع والدتها وإخوتها.

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