سبب مقتل دانه العتيبي الحقيقية، انتشرت قصة مقتل دانة العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وجميع محركات البحث في الوطن العربي، فتم استغلال اسم قبيلة العتيبي حتى تحظى على الشهرة في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع العرب نيوز سوف نتحدث عن سبب مقتل دانه العتيبي الحقيقية، تابعونا.

دانة العتيبي ويكيبيديا

تعتبر دانة العتيبي هي مغنية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اشتهرت بفعل استغلالها لاسم قبيلة العتيبي، ولكنها غير معروف جنسيتها حتى هذه اللحظة، فهي من مواليد الولايات المتحدة الامريكية في العام 1995 ميلادي، وتوفيت بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 2022 مـ عن عمر يناهز السابعة والعشرون عاما، التحقت الى التعليم الجامعي ولكنها لم تكمل تعليمها الجامعي بسبب محبتها الى الشهرة والغناء، وبعد ذلك بدأت تعرض نفسها على الكاميرا بصورة غير أخلاقية وتقدم العديد من الأغاني الاستعراضية الهابطة، وتقوم بحركات استعراضية غير محببة مما لاقت غصبا كبيرا من المواطنين في الوطن العربي، وبعد ذلك قامت باستغلال اسم قبيلة العتيبي لتحقق الشهرة الكاملة من خلالها.

السيرة الذاتية للمغنية دانة العتيبي

سوف نقدم لكم أبرز المعلومات الخاصة بالمغنية والناشطة إعلاميا على السوشيال ميديا دانا العتيبي، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة دانة العتيبي من الاتي:

الاسم كاملًا: دانة العتيبي.

مكان الولادة: أمريكا.

سنة الميلاد: عام 1995 مـ.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية: المغربية.

الجنسيات الأخرى: الأمريكية.

تاريخ الوفاة: الـ 24 من شهر يوليو عام 2022 مـ.

العمر قبل الوفاة: 27 عامًا.

سبب الوفاة: طعن على يد زوجها.

مكان الوفاة: الطريق السريع H-3 في أمريكا.

الحالة الاجتماعية: مُطلقة.

اسم الزوج السابق: براينت تيخادا كاستيلو.

عدد الأولاد: لم تنجب بعد حيث كانت حاملًا بالشهر الثالث.

اللغات: اللغة العربية ،اللهجة المغربية، اللغة الإنجليزية.

سبب مقتل دانة العتيبي الحقيقي

تم قتل دانة العتيبي على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، فقام بقتلها في أحد شوارع الولايات المتحدة الامريكية، بتاريخ الرابع والعشرون من شهر يوليو للعام 2022 عن عمر يناهز السابعة والعشرون عاما، وحسب شهود العيان قالوا انه تم قتلها بعد مشاجرة بينها وبين زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، ومن ثم أخرج سكين وبدأ بطعن زوجته ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى وتم الإعلان عن مقتلها وهي حامل في الشهر الثالث، وبعدها قام بطعن نفسه وحالته خطيرة وحتى الان في المستشفى.