سبب مقتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق، فجع الشعب المصري في مساء يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس بمقتل الطالبة سلمة بهجت، وهي طالبة الإعلام في محافظة الزقازيق، عن طريق شاب في العشرينات من العمر في نفس الكلية، وذلك عن طريق طعنها عدة طعنات في جسدها ادى الى وفاتها على الفور، حيث زادت عمليات البحث بشكل كبير حول سبب مقتل سلمى بهجت.

من هي سلمى بهجت ويكيبيديا

سلمى بهجت شابة تعيش في محافظة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، من مواليد 2002، وتبلغ من العمر عشرين عاما، تدرس سلمى بهجت تخصص الإعلام في جامعة الشروق في محافظة الشرقية، وتعمل في أحد المواقع الإلكترونية في احدى الشركات المصرية، تعرضت سلمى بهجت الى إعتداء وحشي جدا في الساعات الأخيرة وذلك من قبل طالب في كلية الإعلام حيث قام الشاب عصر يوم الثلاثاء بطعن الطالبة سلمى عدة طعنات بالقرب من محكمة الزقازيق أدى الى وفاتها على الفور.

قصة سلمى بهجت فتاة الزقازيق

حصلت حادثة بشعة جدا قبل ساعات من الأن في محافظة الزقازيق مشابهة تماما لحادثة الطالبة نيرة أشرف، حيث حصلت جريمة أخرى لفتاة تدعى سلمى بهجت طالبة الإعلام على يد زميلها المدعو إسلام محمد بضربها عدة طعنات بسكين، وحسب ما بين النيابة بأن عدد الطعنات ستة عشر طعنة في مختلف الجسد أدى الى وفاتها على الفور، حيث قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على قاتل سلمى بهجت وتم تحويله الى النيابة العامة.

سبب مقتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

كثرت التساؤلات من قبل الكثير من الناس حول سبب مقتل سلمى بهجت، حيث لم يوجد أي تصريح رسمي يوضح سبب مقتل سلمى بهجت، حيث يوضح بأن قاتل سلمة بهجت كان يحبها على الأغلب، وذلك عند القبض عليه من قبل الشرطة المصرية، كان راسم ذراعه مدوناً عليه اسم سلمى، حيث كتب رسالة خاصة عبر حسابه على واتس أب قبل قتل سلمى بهجت عبارة :

اضحكي دلوقتي وافرحي أنك طلعتي التانية على الدفعة، وامتياز مع مرتبة الشرف، وبالرغم أني كنت مسؤول عن كل درجات العملي على مدار سنة ثالثة ورابعة بس تمام، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أقسم بالسبع سماوات هزلزل عرش الله نفسه من بشاعة نهايتك ويومها وبكل قوة هقول للعالم الآن فلتقوموا بالإعدام.

في يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس حصلت حادثة مشابة تماما لحادثة الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة، حيث قام شاب في العشرينات من العمر بقتل الطالبة سلمى بهجت بطريقة وحشية جدا، وذلك من خلال طعنها خمسة عشر طعنة في منطقة الصدر ادى الى وفاتها على الفور، مما لم يتبين سبب مقتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق، حتى هذه اللحظة.