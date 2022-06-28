سبب مقتل شيماء جمال المذيعة المصرية

سبب مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال … أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عاصفة بعد انتشار خبر مقتل شيماء جمال، بعد الإعلان عن اختفائها لمدة لا تزيد عن أسبوع. ومن خلال هذا نتعرف على سبب وحَقيْقَة وفاتها وكل التفاصيل المتعلقة بها.

من هِيْ شيماء جمال من

شيماء جمال صحفِيْة ومقدمة برامج مصرية. ولدت فِيْ جمهُورية مصر العربية فِيْ الأربعينيات من عمرها. قدمت شيماء عدة برامج كان آخرها برنامج المشاغة على إحدى القنوات المصرية، حيث بدأت فِيْ تقديم هذا البرنامج فِيْ عام 2017 م، وعرفت فِيْ المجتمع المصري مذيعة هِيْروين. بعد أن عملت فِيْ أحد برامج الإدمان الخاصة بها، أخرجت كيسًا يحتوي على مادة بيضاء، تشير إلى أن المادة مخدرة.

سيرة شيماء جمال

تعتبر شيماء جمال من أشهر المتحدثين فِيْ جمهُورية مصر العربية ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل شيماء جمال.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد فِيْ الثمانينيات من القرن الماضي.

العمر يعتقد أنها فِيْ الثلاثينيات من عمرها.

محَلْ الإقامة المنصورية / جمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والإيمان يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج أيمن حجاج.

عدد الاطفال لا يوجد.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة المصرية.

المهنة مذيعة تلفزيونية وإذاعة وتلفزيون.

سنوات النشاط بدأ عام 2017 م. حتى عام 2022 م

تاريخ الوفاة 27 يونيو 2022 م.

سبب الوفاة إطلاق نار. ثم دهن وجهها بالزنك.

سبب وفاة شيماء جمال

السبب الحقيقي لوفاة شيماء جمال هُو الخلافات العائلية بينها وبين زوجها، وبعد ذلك هددته شيماء بالكشف عن سر عائلته، ليطلق عليها زوجها النار لاحقًا. ثم تم تلطيخ وجهها بالزنك، وهُو ما أكده مكتب المدعي العام بجمهُورية مصر العربية، بعد أن أعلن زوجها اختفائها لمدة 3 أسابيع، حيث بدأت الشرطة فِيْ البحث للعثور عليها ميتة ومشوهة ودفنها فِيْ الفِيْلا. طريق صحراء القاهرة – الإسكندرية وكشفت التحقيقات أن من قتلها هُو زوجها.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

عثرت الشرطة المصرية على جثة شيماء جمال فِيْ فِيْلا بالمنصورية بعد اختفائها لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع. أعلن زوجها خبر اختفائها وذكر أنه ذهب إلى صالون التجميل. ثم أغلقت الهاتف ولم تستطع الوصول إليها. منذ ذلك الحين، كانت الشرطة تبحث عنها لتجدها مقتولة بالرصاص. ثم تم تلطيخ وجهها بالزنك فِيْ فِيْلته الخاصة فِيْ المنصورية، وكشفت التحقيقات التي أجراها العديد من الشهُود أن القاتل كان زوجها.

من هُو قاتل شيماء جمال

قاتل شيماء جمال هُو أيمن حجاج المستشار والقاضي ونائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المصادر أن الزوج تعرض للتهديد بالتعرض من قبل زوجته الثانية شيماء جمال، حيث تزوج الضحية منه منذ ثماني سنوات. . ، 3 سنوات من الزواج العرفِيْ و 5 سنوات من الزواج الرسمي، وبما أن كل زوجين كانا فِيْ شجار بينهما، فقد هدده بكشف سره عن عائلته وإخفاء هذا السر، أطلق النار عليها وقتلها. ثم قامت بتشويه وجهها بماء نار من قاتل مأجور.

شيماء جمال موجودة على الفِيْس بوك

المذيعة شيماء سيف لديها حساب رسمي على فِيْسبوك وبلغ عدد متابعيها ملايين المعجبين الذين صُدموا فِيْ الساعات الماضية بعد أن نشرت تدوينة للدكتور أحمد الطيب حول موضوع الحجاب رغم اختفائها فِيْ 3 أسابيع. لمعرفة ملابسات مقتلها لاحقًا، فتحت تحقيقًا فِيْ وفاتها على يد زوجها وحساب شيماء سيف على فِيْسبوك.

وبذلك أنهِيْنا هذا المقال الذي حمل عنوان سبب مقتل شيماء جمال على التلفزيون المصري، حيث ناقشنا معلومات عن شيماء جمال وسبب وفاتها، وتفاصيل مقتلها على يد زوجها. الذي قتلها، وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.