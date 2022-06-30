سبب مقتل صفاء عبده السيد امام

قِصَّة مقتل صفاء عبده السيد إمام المصرية التي قتلها زوجها بعد أن قتلها فِيْ منزلها بالدقهلية، ويشهد العالم العربي العديد من جرائم القتل ضد النساء. السيد إمام، فِيْ الطابق السادس، حيث قتل صباح أمس، ويتناول أهم المعلومات المتعلقة بصفاء عبده، السيد إمام، بالإضافة إلى هُوية القاتل وتفاصيل عملية القتل.

من هِيْ صفاء عبده السيد إمام

صفاء عبد السيد إمام مصرية من قرية الدركسة بمنطقة منيا مصر بمحافظة الدقهلية. يبلغ من العمر 33 عامًا تقريبًا. متزوجة ولديها ثلاثة أبناء أحدهم فِيْ السجن. وانتشر اسمها بين يدي زوجها فِيْ القرية بعد وصول الشرطة واعتراف القرويين بها.

سبب وفاة صفاء عبده السيد إمام

والسبب فِيْ مقتل صفاء عبد السيد إمام هُو الخلافات العائلية حول زيارة الابن المقتول للسجن وتحضير الطعام والملابس له، حيث نفى زوجها هذه الزيارة. وسمعت أصوات الزوجين من منازل الجيران عندما بدأوا بالصراخ طلباً للمساعدة.

تفاصيل اغتيال صفاء عبده السيد إمام

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً من مدير المباحث الجنائية فِيْ قضية قتل بقرية الدركسة، حيث قتل أحدهم زوجته بسكين بسبب خلافات عائلية. وعثروا على جثة القتيلة ملطخة بدمائها، وكان العنصر الرئيسي للجريمة هُو السلاح الأبيض وقد ذبحت بسكين فِيْ منطقة الرقبة وما زالت التحقيقات جارية بشأن ما حدث. خاصة أن مصر شهدت جريمة مماثلة بالمنصورة وحكَمْ على القاتل بالإعدام.

من هُو قاتل صفاء عبده السيد إمام

قاتل صفاء عبده السيد إمام هُو زوجها ممدوح أحمد أبو النور البالغ من العمر 50 عامًا تقريبًا. ويتوقع أن ينال القاتل أطول عقوبة لمنع أي شخص يغريه بالقتل، خاصة أن المحكَمْة المصرية شهدت حكَمْ الإعدام الذي صدر قبل أيام على قاتل الشابة نيرة أشرف.

وهنا ونختتم هذا المقال الذي تناول سبب مقتل صفاء عبده السيد إمام وتفاصيل عن جريمة القتل وهُوية القاتل ونسبته لصفاء عبد السيد إمام، إلا من تفاصيل قتل هذه المرأة فِيْ جمهُورية مصر العربية.