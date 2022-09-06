سبب مقتل فارس العلي في ولاية هاتاي تركيا ، تصدرت محركات البحث عبر الصحف والمجلات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية الخير الذي أثار ضجة داخل الوطن العربي وهو تعرض شاب سوري للطعن في دولة تركيا ، وادت عملية الطعن الى وفاة الشاب فارس العلي ، وعملت الأجهزة الشرطية في تركيا بالقيام بفتح تحقيق في القضية ومازالت التحقيقات جارية حتى اللحظة ، تابعوا معنا .

من هو فارس العلي فارس العلي

فارس العلي شاب يحمل الجنسية السورية ويقيم في تركيا. أعلنت السلطات التركية، السبت، 6 سبتمبر 2022 م، وفاة الشاب السوري فارس العلي عن 17 عاما. سافر فارس إلى تركيا للعمل وعمل في مصنع للمواد الغذائية. لم يكن لديه سوى ثلاثة أيام في وظيفته الجديدة، والتقى في المكان سيدة تركية، لكن الأمر مر بسلام. وفي اليوم التالي حضر ستة شبان للتحقق من هوية الشاب ثم طعنوه كما تراه كاميرات المراقبة. تم التعرف عليهم وإحالتهم للتحقيق.

سيرة فارس العلي

فيما يلي نستعرض لكم أهم وأهم المعلومات الشخصية عن الشاب السوري المقتول في ولاية هاتاي التركية فارس العلي

الاسم الكامل فارس العلي.

مكان الميلاد محافظة ادلب سوريا.

سنة الميلاد 2005 م.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الموت السبت.

تاريخ الوفاة 3 سبتمبر 2022 م.

العمر عند الوفاة 17 سنة.

مكان الوفاة محافظة هاتاي تركيا.

سبب الوفاة طعن.

المهنة والنشاط عامل في معمل غذائي.

اللغة الأم العربية والتركية.

سبب وفاة فارس العلي في هاتاي بتركيا

وكان سبب مقتل الشاب السوري فارس العلي في ولاية هاتاي التركية طعنا بالسكين الحادة، توفي بعدها الشاب يوم السبت 3 سبتمبر 2022 م عن عمر يناهز السابعة عشرة. وأثارت هذه الحادثة غضبًا كبيرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى إجراء تحقيق سريع في القضية وبعد ساعات قليلة فقط تمكنت السلطات التركية من اعتقال الجناة بعد فرارهم من مكان الحادث.

تفاصيل مقتل الشاب السوري فارس العلي

بدأت القصة عندما أكمل الشاب السوري فارس العلي فترة تدريبه الكروية في أحد ملاعب كرة القدم في بلدة نارليجا قرب مدينة أنطاكية، حيث لم تتضح هوية المهاجمين بعد. طعنه بسكين أدى إلى وفاته رحمه الله. وبدأت التحقيقات الأولية في هذا الحادث واعتقال المجرمين. واتضح أن سبب الاعتداء على الشاب هو أن الشاب فارس العلي عثر على امرأة تركية في مكان عمله الجديد، وكانت والدة هؤلاء المهاجمين.

القصة الكاملة لفارس العلي

بدأت القصة عندما لجأ فارس العلي وعائلته إلى تركيا قبل نحو تسع سنوات، بعد مقتل والده في الحرب داخل سوريا. ولد في محافظة إدلب السورية. استطاع علي إنهاء دراسته والوصول إلى المرحلة الأخيرة من حياته التعليمية وحجز مقعدًا لدراسة الطب في الجامعة، ومنذ ذلك الحين شهدت حادثة وفاته الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال محمد سرحيل

سبب مقتل فارس العلي في ولاية هاتاي تركيا ، تعتبر دولة تركيا من الدول التي إحتضنت اللاجئين السورين وعملت على توفير لهم الاحتياجات من المسكن والملبس والماكل ، وتوفير لهم الخدمات المعيشية من المواصلات وغيرها ، وأعلنت الإدارة الشرطية بتركيا بأسفها عن وفاة الشاب وستضرب بيد من حديد على منفذ العملية .