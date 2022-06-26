سبب مقتل لبنى منصور المهندسة الأردنية على يد زوجها

سبب مقتل لبنى منصور، مهندسة أردنية، على يد زوجها، شبيه بمقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف على يد زميلتها والطالبة الأردنية إيمان رشيد. أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي سراح سيدة بين يدي زوجها، حيث أثار هذا الخبر غضب الكثير من الناس فِيْ الوطن العربي الذين طالبوا بضرورة حماية المرأة، فالعربية منتشرة فِيْ كل مكان، ومن خلالها سنتعرف على لبنى منصور وعمرها الحقيقي، وكذلك سبب وتفاصيل قتلها.

ما هِيْ لبنى منصور –

لبنى منصور مهندسة من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الأردنية. ولدت ونشأت وترعرعت فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية فِيْ العقد الثاني من حياتها. انتقلت لبنى مع زوجها العربي إلى الشارقة بالإمارات بعد الزواج، درست الهندسة الصناعية فِيْ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وتخرجت عام 2022 م، وعرف الناس بحسن أخلاقها وتواضعها بين الناس، حيث انتشر خبر مقتلها. ليلة السبت 26 يونيو 2022 م فِيْ يد زوجها.

سيرة لبنى منصور

لبنى منصور الأردنية التي قتلت على يد زوجها فِيْ الإمارات ومن أهم المعلومات عن سيرتها ما يلي

الاسم الكامل لبنى منصور.

تاريخ الميلاد غير معروف.

العمر من المحتمل أن تكون فِيْ العقد الثاني من حياتها.

مكان الميلاد المملكة الأردنية الهاشمية.

المهنة مهندس.

الإقامة الشارقة / الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية أردني.

الأصل فلسطيني.

دين الاسلام.

رمز الإيمان أهل السنة والجماعة.

الأحكام العرفِيْة غير متزوج.

الإنجاز الأكاديمي تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وتخصصت فِيْ الهندسة الصناعية عام 2022.

تاريخ الوفاة 25 يونيو 2022 م.

سبب الوفاة عدة طعنات فِيْ جسدها.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

عدد الاطفال لا يوجد.

كَمْ عمر لبنى منصور

يحتمل أن تكون عمر لبنى منصور فِيْ العقد الثاني من حياتها. ولدت وترعرعت فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية من أصول فلسطينية من عائلتها التي تنحدر من قرية غوريش جنوب نابلس. درست لبنى فِيْ المدارس الأردنية حتى وصلت إلى المستوى الجامعي. تخرجت من كلية الهندسة الصناعية من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتخرجت منها عام 2022 م، تقدم لها زميل شاب وقرروا البقاء فِيْ الإمارات العربية المتحدة، لكن مر عام واحد فقط على زواجها.، حتى قررت الطلاق منه بسبب خلاف بينهما.

سبب وفاة لبنى منصور

سبب وفاة لبنى منصور خلافات شخصية بينها وبين زوجها، حيث تمكنت من رفع دعوى انتهت بقرار طلاق لصالحها، فقرر الزوج الانتقام بقتلها وأعطاها نحو 15. سكاكين فِيْ جميع أنحاء الجثة، حيث تم العثور عليها من قبل السلطات الإماراتية فِيْ سيارتها، تمكنت من القبض عليه بعد أن اعترف بجريمته، حيث تم تلقي شكوى للشرطة والنظر إلى الكاميرات فِيْ مكان الحادث، فوجد الشخص الذي ارتكب جريمة القتل وتم التعرف عليه.

تفاصيل مقتل لبنى منصور على يد زوجها ..

أفادت الأنباء أن امرأة أردنية تعرضت للطعن حتى الموت 15 مرة على يد زوجها بسبب خلاف شخصي، ومن خلال التحقيق المستمر، عثرت السلطات عليها فِيْ سيارتها فِيْ إحدى مناطق إمارة الشارقة فِيْ الإمارات العربية المتحدة. تمكنت السلطات الإماراتية والشرطة العامة من كشف غموض الحادث من خلال الكاميرات على الفور واعترافات الزوج بتصرفاته بعد مغادرته فِيْ سيارة مع الضحية، وتمكنت الشرطة من التحقيق والاستنتاج بدقة. تحديد مكانه وإحالته إلى المدعي العام.

وفاة لبنى منصور على تويتر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل المهندسة الأردنية لبنى منصور على يد زوجها، حيث طالب ناشطون بضرورة انتقام القتلة ليكونوا قدوة للآخرين. تعيش معي ولا تكتفِيْ بالظلم الذي لحق بها.

بهذا أكَمْلنا هذا المقال الذي حمل عنوان سبب مقتل لبنى منصور مهندسة أردنية على يد زوجها، تناولنا فِيْه معلومات عن لبنى منصور، سيرتها الذاتية، عمرها الحقيقي، السبب. عن وفاتها، تفاصيل مهمة عن مقتلها ورد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقتلها.