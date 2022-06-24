سبب وعلاج فروة الرأس الدهنية – يمكن أن تصبح فروة رأس الجميع دهنية قليلاً في بعض الأحيان. لكن القليل من الزيت جيد! يساعد الزيت (الزهم) على حماية ودعم الشعر الصحي.

لكن قد تبدو فروة الرأس الدهنية بشكل غير طبيعي مشكلة إذا كان شعرك دهنيًا أو متسخًا طوال الوقت. يمكن أن تحدث فروة الرأس الدهنية أحيانًا جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى التي قد تكون علامات لاضطراب جلدي.

دعنا نتعرف على ما يمكن أن يسبب فروة الرأس الدهنية وبعض الأعراض المرتبطة بها، وكيفية علاج هذه الأسباب في المنزل، وماذا تفعل إذا لم تنجح أي من العلاجات المنزلية.

أسباب فروة الرأس الدهنية

فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لفروة الرأس الدهنية.

التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني هو حالة تهيج الجلد وتهيجه. تظهر مناطق الجلد الوردية المتقشرة في مناطق بها الكثير من الغدد الدهنية، بما في ذلك فروة الرأس. يُعرف أيضًا باسم قشرة الرأس.

يمكن أن يكون ناتجًا عن رد فعل تحسسي أو يكون أحد أعراض أمراض المناعة الذاتية. إنه ليس مرضًا خطيرًا. يمكن للعلاجات المنزلية في كثير من الأحيان علاجها أو إدارتها.

أمراض الجلد

يمكن أن تتسبب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية في ظهور بقع حمراء متقشرة على فروة رأسك.

كلتا الحالتين عبارة عن اضطرابات مرتبطة بضعف المناعة.

حب الشباب في الجبين

يتطور حب الشباب في الجبين عندما تعلق المادة الخلوية للجلد والزيت داخل المسام. يمكن أن يتسبب أيضًا في تراكم بكتيريا حب الشباب والتسبب في ظهور نتوءات حب الشباب.

غالبًا ما يكون الإنتاج المفرط للدهون سببًا لحب الشباب.

وراثي

يمكن أن تساهم جيناتك في كمية الزهم التي تنتجها غددك ومدى كثافة شعرك.

ما الذي يسبب فروة الرأس الدهنية بالإضافة إلى الشعر الجاف

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لشعر جاف بفروة رأس دهنية

أمراض الجلد

وراثي

اغسلي شعرك كثيرا

استخدام الشامبو أو منتجات الشعر التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الاصطناعية

فروة الرأس الدهنية والحكة

من المرجح أن تكون قشرة الرأس هي السبب في فروة الرأس الدهنية والحكة.

تتضمن بعض أسباب حكة فروة الرأس ما يلي

الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية

ردود الفعل التحسسية للمواد الكيميائية في منتجات الشعر أو المحفزات الخارجية الأخرى، بما في ذلك الحساسية للضوء

فروة الرأس الدهنية مع تساقط الشعر

يمكن أن ينتج تساقط الشعر الذي يحدث مع فروة الرأس الدهنية جدًا عن

وراثي

شيخوخة

تلف بصيلات الشعر

فروة الرأس الدهنية علاجات منزلية

يمكنك صنع الكثير في المنزل أو الشراء من الصيدلية المحلية للمساعدة في علاج فروة الرأس الدهنية.

ضع في اعتبارك أن أدلة العلاج المنزلي هذه قصصية إلى حد كبير. قد تختلف نتائجك. هذه الاقتراحات لا تحل محل العلاجات التقليدية.

زيت سمك

تشير البيانات المحدودة إلى أن زيت السمك قد يكون مفيدًا في إدارة ظهور قشرة الرأس التي يمكن أن تساهم في فروة الرأس الدهنية.

يباع عادة كمكمل غذائي عن طريق الفم. كثير من الناس يستخدمون زيت السمك لفوائده المحتملة لجهاز المناعة والقلب.

الصبار

علاج طبيعي آخر مدعوم من الأبحاث لقشرة الرأس هو الألوة فيرا. قد ينبع استخدامه من قدرته على السيطرة على الالتهاب الذي يؤدي إلى الإحساس بالحرقان.

البروبيوتيك

تعتبر البروبيوتيك طريقة جيدة لتقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، مما يساعد على التحكم في انتشار قشرة الرأس.

لا توجد أدلة كثيرة على أن البروبيوتيك فعالة بشكل خاص على فروة الرأس الدهنية، ولكن هناك أدلة. يجدر التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدًا لك.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مطهر يمكن أن يساعد في التحكم في تراكم البكتيريا والفطريات. يمكن أن تؤدي هذه التراكمات إلى ظهور حب الشباب أو تفشي بعض الأمراض الجلدية في فروة الرأس.

خفف زيت شجرة الشاي بزيت ناقل، مثل جوز الهند أو زيت الزيتون، وضع بضع قطرات على المنطقة المصابة.

خل حمض التفاح

خل التفاح هو علاج أسطوري محبوب، لكنه يفتقر إلى الأدلة الكافية لدعم اضطرابات الجلد باستمرار.

يقول البعض إنه مضاد فعال للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل توازن درجة الحموضة في شعرك. يمكن أن تساعد كل من هذه القدرات في تقليل إنتاج الزهم ووقف انتشاره

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي خل التفاح إلى زيادة تهيج بشرتك إذا كنت تعاني من الإكزيما.

إذا قررت تجربة خل التفاح، ضعي بضع قطرات على فروة رأسك بعد غسل شعرك. اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

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ما الذي تبحث عنه في شامبو فروة الرأس الدهني

فيما يلي بعض أنواع الشامبو الفعالة المستخدمة في فروة الرأس الدهنية

الماء (كأساس لتركيبة الشامبو)

كبريتات لوريل الصوديوم

البنزويل بيروكسايد

كبريتيد السيلينيوم

سلفاسيتاميد الصوديوم



متى تستشير الطبيب

قم بزيارة الطبيب إذا كنت قد جربت واحدًا أو أكثر من العلاجات المنزلية دون نجاح، أو إذا لاحظت أعراضًا جديدة أو تزداد سوءًا بعد بدء خطة العلاج المنزلي.

قد يصف لك طبيبك شامبو أو غسول. قد تتطلب الحالات المزمنة أدوية أخرى.

بالنسبة لحالات جلدية معينة أو اضطرابات وراثية، راجع طبيب الأمراض الجلدية لتلقي العلاج، مثل فلوسينونيد، أو نصيحة طبية حول كيفية علاج الاختراقات وإدارتها.

نصائح

فروة الرأس الدهنية ليست بالضرورة أمرًا سيئًا. القليل من الزيت مفيد لصحة شعرك.

قد يكون الكثير من الزيت في فروة رأسك مصدر إزعاج. جرب بعض هذه العلاجات أو العلاجات إذا كنت ترغب في تقليل لمعان الزيت.

سبب وعلاج فروة الرأس الدهنية