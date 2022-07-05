سبب وفاة ابن حازم شومان الداعية الإسلامي

سبب وفاة الداعية الإسلامي ابن حازم شومان سنلتقي د. حازم شومان وسيرته الذاتية وسنذكر أيضًا سبب وفاة خالد حازم شومان ومَوعِد صلاة الجنازة. نقلاً عن حسابه الرسمي على Twitter.

من هُو حازم شومان –

حازم شومان داعية إسلامي وطبيب مصري الجنسية. ولد فِيْ 10 ديسمبر 1974 م. الدرجة الطبية. ثم بدأ فِيْ إعطاء دروس دينية لآلاف الشباب فِيْ مسجد السلاب بالمنصورة. كَمْا قدم العديد من البرامج على عدة قنوات فضائية وله العديد من الدورات والمسلسلات والحوارات ومن أشهرها مسلسل “علي وينكَمْ يا رفاق” ومسلسل “لماذا محمد” ومسلسل “فرسان الأقصى”.

سيرة حازم شومان

تتلخص سيرة الداعية الإسلامي حازم شومان فِيْ المعلومات الوقائعية التالية

الاسم الكامل حازم شومان.

تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1974 م

مكان الميلاد المنصورة، محافظة الدقهلية، مصر.

الجنسية الجنسية المصرية.

العمر الحالي 47 سنة.

ألما ماتر جامعة المنصورة.

اللغة الأم العربية.

المهنة طبيب، داعية إسلامي.

التعليم إجازة فِيْ الطب.

سبب وفاة ابن حازم شومان

أعلن الطبيب والخطيب الإسلامي حازم شومان وفاة نجله خالد حازم شومان اليوم 5 يوليو 2022 م بعد صراع طويل مع المرض ولم يتم تأكيد مرضه على وجه التحديد، لكن المعلومات المؤكدة تفِيْد بأنه يعاني من مرض خطير، حيث اضطر إلى البقاء فِيْ المستشفى. المستشفى فِيْ فترته الأخيرة، ولأن جسده الصغير لم يستطع تحمل المرض، مما أدى إلى وفاته اليوم، وتلقى الداعية حازم شومان العديد من رسائل التعزية لنجله عبر المنشور المنشور على حسابه الرسمي على تويتر.

مَوعِد صلاة الجنازة على خالد حازم شومان

كَمْا أعلن الدكتور حازم شومان أن صلاة الجنازة على نجله خالد حازم شومان، اليوم الخامس من يوليو الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهُورية مصر العربية، بمسجد الهِيْئة الشرعية بالمنصورة. جنازة.

تويتر حازم شومان

قدم الواعظ د. حازم شومان ينشط عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر بشكل يومي، حيث اعتاد على مشاركة جميع خطبه على هذه المنصة، خاصة بعد قرار منعه من التحدث فِيْ المنابر أو إعطاء دروس فِيْها. من وزارة الأوقاف المصرية ويتبعه أكثر من 16.8 ألف متابع من مختلف مناطق الجمهُورية المصرية ويمكن متابعة آخر أخبار الجنازة والدفن مباشرة من خلال حسابه الفريد على تويتر.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه بالداعية الإسلامي د. حازم شومان وسيرته، حيث ذكرنا سبب وفاة الداعية الإسلامي ابن حازم شومان، بالإضافة إلى مَوعِد الجنازة والرَابِطْ الخاص بحسابه الرسمي على تويتر.