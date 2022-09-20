سبب وفاة ابن حمد السعيد، تناولت الصحف المحلية والعربية خبر وفاة ابن محمد السعيد صباح اليوم، حيث يعتبر حمد بن عبد الكريم السعيد هو شاعر كويتي ينتمي إلى أسرة الأمراء شمال الكويت، وقد جاء خبر وفاة ابنه اليوم وتم تداول الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة واسعة لتتم معرفة حقيقة وفاته.

حمد السعيد ويكيبيديا

حمد السعيد هو حمد بن عبد الكريم المزيعل السعيد ولد عام 1964 وهو شاعر كويتي ينضم إلى أسره الأمراء الجهراء شمال الكويت ويرجع نسبه إلى ال مشرف بن المعاضيد وهو من أصل قبيلة الرهبة من بني تميم وكان ينصب كمسؤول إداري بوزارة التربية والتعليم الكويتية، وهو إلى أم اسمها صيته بنت حمد الجاسم وهي حفيدة أمير قرية الفحيحيل وهو متزوج من ابنه متعب بن عثمان السعيد مختار الجهراء وقد أنجب منها نايف وخالد وصيته ونايف الثاني ومتعب، ويعتبر الشاعر حمد السعيد من أعمده الشعراء الخليجيين والعرب وهو شاعر قديم عرف في الثمانينيات وتميز بأسلوبه الشائق وابتسامته المتواضعة وشارك بالعديد من الأمسيات داخل جمهوريه الكويت وقد أصدر ثلاثة دواوين صوتية.

مناصب حمد السعيد

ترأس حمد السعيد عده مناصب ادارية في الكويت وعرف بأشعاره وأسلوبه النثري وهو من الشعراء القدماء الذي ظهر في الثمانينيات ومن أبرز المناصب التي حصل عليها:

عضو جمعية الصحفيين في الكويت.

تنصب على لجنة الصفارة الكويتية.

مثل لجنة التحكيم في برنامج شاعر المليون.

رئيس تحرير مجلة وضوح.

مستشار الهيئة العامة للثقافة والتراث.

رئيس لجنة مسابقة معرض الصيد والفروسية لشاعر الصيد.

رئيس لجنة مهرجان وضوح الرأي.

مشرف الملف الشعر في مجلة الصقار.

مشرف على الأمسيات لمعرض الصيد والفروسية وعضو نادي قصاري .

حقيقة وفاة نجل الشاعر حمد السعيد

توفي نجل الشاعر الكويتي حمد السعيد بعد صراع مع المرض يوم السبت الماضي وانتقل إلى -رحمه الله- تعالى، حيث انتشر خبر وفاة نجل شاعر المليون الإعلامي محمد السعيد بعد صراع طويل مع المرض وبس موقع الشعر والشعراء في الكويت التعازي إلى الشاعر حمد السعيد بوفاة نجله سائلي نور -عز وجل- أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

انتقل نجل الشاعر الكويتي رئيس الشعراء القدماء حمد السعيد إلى -رحمه الله- تعالى يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض وتم تشييعه في الكويت ويتناقله الصحف المحلية خبر الوفاة وتم تقديم التعازي إلى والده الشاعر حمد السعيد من قبل المتابعين والمغردين ومحبي الشاعر الكويتي.