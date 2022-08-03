سبب وفاة احسان المنذر الملحن اللبناني ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي سبب وفاة احسان المنذر الملحن اللبناني ، وهو احد الأسئلة التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة كونه من المشهورين بالموسيقار الراحل إحسان المنذر منذ طفولته بحبه للموسيقى ، رغم انتقاله من المجال الموسيقي إلى الدراسة الجامعية إلا أنه عاد ليكتشف موهبته في العزف والتلحين ، تابعوا معنا .

من هو إحسان المنذر – ويكيبيديا

إحسان المنذر ملحن وفنان وموسيقي لبناني. خلال حياته درس العديد من العلوم التي لم يكملها من دراسة علم النفس والفلسفة في جامعة عين شمس وتركها بعد عام واحد، ثم ذهب لدراسة القانون في لبنان، لكنه لم يستمر أكثر من عامين، وانضم أخيرًا إلى القطاع الخاص. معاهد في جنوة وميلانو، قام بتدريس التأليف الموسيقي، واستمر في التأليف والتأليف الموسيقي حتى وفاته.

سيرة احسان المنذر

تتضمن سيرة إحسان المنذر المعلومات التالية

الاسم الكامل احسان المنذر.

تاريخ الميلاد مواليد 1947 م.

العمر 75 سنة.

مكان الميلاد بيروت، لبنان.

الاقامة لبنان.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة كارول شهود.

عدد الأبناء لديه 5 أبناء.

المؤهل الأكاديمي حاصل على درجة البكالوريوس.

المهنة ملحن وموسيقي.

سبب وفاة احسان المنذر

توفي الملحن إحسان المنذر فجر الأربعاء 3 آب 2022، نتيجة الصراع مع المرض، حيث نشرت مصادر رسمية خبر وفاة الملحن اللبناني إحسان المنذر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في وكثير من المغردين حدادا على الراحل والدعاء له بالرحمة.

أبرز إنجازات إحسان المنذر

ومن أهم أعمال وإنجازات إحسان المنذر في التأليف ما يلي

كان له عمل أو اثنان من أغنية “ربيع الحب” وأغنية “ما هادي يابي” لماجدة الرومي.

ألحان أغاني راغب علامة (الكتب العتيقية، بكرا بيبرم دولابك، أجد بلق بالجد، لشبكك الشبكي، برافو عليق).

قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلمين (الانفجار والخطف).

حصل على جائزة من تونس عام 1994 في مهرجان “الميكروفون الذهبي” لأغنية “لا أريد اعتذار”.

في عام 1996 نال جائزة مهرجان القاهرة لأغنية نهر الأيام.

حصل خلال عام 2006 على تكريم دار الأوبرا من جمعية فناني الإسكندرية.

شارك في تقديم برنامج دندن من عام 2004 حتى عام 2006.

وفاة احسان المنذر تويتر

بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الملحن إحسان المنذر، شارك العديد من المطربين والفنانين في الوطن العربي نعي وفاته عبر صفحاتهم الرسمية على منصة تويتر.

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