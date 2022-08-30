سبب وفاة اخ نجوى كرم ، تصدر خبر وفاه اخو نجوى كرم المطربة اللبنانية مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التابعة لجوجل حيث ذكر نبأ وفاة اخو الفنانة نجوى كرم عقب وفاة الفنان المغني جورج الراسي المفزع التي الذي تعرض له، وفي عزاء نادين الراسي ذهبت الفنانة نجوى كرم لتشيع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي، حيث كانت نجوى كرم قد تذكرت شقيقها نيقولا كرم الذي توفي قبل ستة سنوات اثر ازمة قلبية حادة، وعند وجود نجوى كرم في مراسم التشييع عاد الجمهور لمعرفه سبب وفاه اخو النجمة الشهيرة نجوى كرم.

نجوى كرم ويكبيديا

نجوى كرم مغنية لبنانية الأصل، قامت بالعديد من الأغاني الجميلة التي جعلت منها فنانة ومغنية مشهورة جدًا، شاركت أيضا في برامج المواهب على قناه ام بي سي، ولدت الفنانة نجوى كرم في السادس والعشرين من شهر فبراير لعام 1966 حصلت على درجه البكالوريوس في الفلسفة، و شاركت في العديد من البرامج، من أهمها برامج ليالي لبنان عام 1985م.

السيرة الذاتية نجوى كرم

وعن السيرة الذاتية للفناة اللبنانية نجوى كرم فهي مقدمة في نقاط كالتالي:

الاسم الكامل : نجوى كرم.

اسم الشهرة: نجوى كرم.

اللقب: شمس الأغنية اللبنانية.

اسم الأب: كرم كرم.

اسم الأم: باربرا شاهين.

عدد الإخوة: 4 وهم سلوى وطوني وجان ونيقولا.

مكان الولادة: قضاء زحلة في لبنان.

تاريخ الولادة: 26 فبراير شباط عام 1966م.

العمر: 56 عامًا.

الجنسية: تحمل الجنسية اللبنانية.

مكان الإقامة: لبنان.

لغتها الأم: اللغة العربية.

الديانة: مسيحية.

الوضع العائلي: مطلقة.

اسم زوجها السابق: يوسف حرب.

التحصيل العلمي: بكالوريوس في الفلسفة.

المهنة: مغنية.

سنوات النشاط: منذ عام 1985م حتى الآن.

سبب وفاة اخ نجوى كرم

وعن خبر وفاه اخو النجمة اللبنانية المشهورة نجوى كرم فقد توفي نيقولا كرم في عام 2017 بسبب مباشر بأزمة قلبية عن عمر يناهز الخمسة واربعون عاما، وترك حزنًا كثيرًا وكبيرًا اثر موته على شقيقته نجوى كرم التي صعقت بخبر وفاته حيث توفي بسكته قلبيه عن عمر 45 عام.

وفاة نيقولا اخ نجوى كرم

كانت الفنانة نجوى كرم قد شاركت في مسيرة تشييع جثمان الفقيد جورج الراسي الذي توفي اثر حادث مفزع خلال انتقاله الى دمشق في سوريا لإقامه حفلة، وكانت نجوى كرم قد ذهبت لتواسي نادين الراسي اخت الفنان الراحل جورج الراسي وتذكرت نجوى كرم ما أصابها من سته أعوام حيث فقدت اخيها نيقولا كرم.

وعن وفاة نيقولا كرم أخ الفنانة نجوة كرم المطربة اللبنانية المشهورة فقد تم البحث عن سبب وفاة نيقولا كرم حينما انتقلت نجوى كرم لعزاء الراحل جورج الراسي.